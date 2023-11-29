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Galatasaray - Manchester United canlı izle! | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecan devam ediyor. A grubunda çıkma şansını son haftaya taşımak isteyen temsilcimiz Galatasaray, grubun son sırasında bulunan Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Rams Park'taki mücadelede Jose Maria Sanchez düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 21:30 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 21:40
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Galatasaray - Manchester United canlı izle! | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecan devam ediyor. A grubunda çıkma şansını son haftaya taşımak isteyen temsilcimiz Galatasaray, grubun son sırasında bulunan İngiliz devi Manchester United ile Rams Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başladı. Mücadeleyi EXXEN'den canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY- MANCHESTER UNİTED MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Angelino, Ndombele, Torreira, Zaha, Mertens, Ziyech, Icardi.

Manchester United: Onana, Wan Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Hojlund.

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ YOK!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle Manchester United maçında forma giyemedi. Davinson Sanchez'in çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmişti.

MANCHESTER UNITED'DA EKSİK ÇOK!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester United oldukça kritik bir müsabakaya çıktı. İngiliz devinde Eriksen, Casemiro, Martinez, Rashford Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

Zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetiyor. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapıyor. Maçın dördüncü hakemi Guillermo Cuadra. Öte yandan müsabakanın VAR koltuğunda ise yine İspanya'dan Ricardo de Burgos oturuyor.

GALATASARAY EVİNDE KAYBETMEDİ

Galatasaray, Manchester United ile sahasında oynadığı 3 maçta da mağlup olmadı. İki takım, aralarındaki maçlarda, 4 maçı İngiltere'de, 3 maçı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.

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