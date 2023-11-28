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Galatasaray'a para yağacak!

Galatasaray gruptan çıkarsa 15.2 milyon euro daha alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 06:50
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Galatasaray'a para yağacak!

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak 30 milyon euro'ya yakın parayı kasasına koyan Galatasaray ikinci tur hedefine kilitlendi. Manchester United ve Kopenhag'ı yenmesi halinde grubunu ikinci bitirecek olan sarı-kırmızılı takım, UEFA'dan 5.6 milyon euro galibiyet priminin yanı sıra 9.6 milyon euro Son 16 turu ödülü alacak. Galatasaray, diğer kalemlerle birlikte 50 milyon euro gelire çok yaklaştı. Sarı-kırmızılı ekip gruptan çıkması halinde ara transfer döneminde nokta atışı yıldız transferlerine de devam edecek.

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