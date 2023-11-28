Galatasaray'a para yağacak!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak 30 milyon euro'ya yakın parayı kasasına koyan Galatasaray ikinci tur hedefine kilitlendi. Manchester United ve Kopenhag'ı yenmesi halinde grubunu ikinci bitirecek olan sarı-kırmızılı takım, UEFA'dan 5.6 milyon euro galibiyet priminin yanı sıra 9.6 milyon euro Son 16 turu ödülü alacak. Galatasaray, diğer kalemlerle birlikte 50 milyon euro gelire çok yaklaştı. Sarı-kırmızılı ekip gruptan çıkması halinde ara transfer döneminde nokta atışı yıldız transferlerine de devam edecek.