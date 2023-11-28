Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag açıkladı! Hojlund ve Antony Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Atmosferden korkmadıklarını söyleyen Hollandalı hoca, Rasmus Hojlund ve Antnoy'nin son durumu hakkında konuştu.

HOJLUND VE ANTONY OYNAYACAK DURUMDA!

Erik Ten Hag, iki yıldızın da Galatasaray'a karşı oynayabilecek durumda olduklarını ifade etti.

İşte o sözler...

"İyi bir gelişim gösterdik, daha istikrarlıyız ve maçlar kazanıyoruz. Onlara karşı oynadığımız ilk maça kıyasla büyük bir fark var."

"Bu atmosferleri nasıl yöneteceğimizi biliyoruz. Bunu geçen sezon Barcelona'da gösterdik. Kendine güvenen bir takım göreceğimizden eminim."

''Düşmanca bir atmosfer olacaktır. Ama Galatasaray stadının atmosferinden korkmuyoruz. Bunu lehimize çevirip, maçı kazanmalıyız. Manchester United, çok büyük bir takım.''

"Kafamızın içinde sakin kalmalı, çok duygusal olmamalıyız. Durumu kontrol etmeliyiz. Onlara ya da hakeme hiçbir şey vermemeliyiz. Kendi oyunumuzu oynamalıyız."