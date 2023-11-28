Galatasaray'da rota Güney Amerika! Scout ekibi önerdi

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
İspanyol sol bek, 3 maç daha oynarsa satın alma opsiyonu devreye girecek.
Angelino 20 maçı tamamlarsa sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservisini 6 milyon Euro'ya almak zorunda kalacak.
Bu yüzden yönetim, Angelino için kesin kararını vermiş değil.
Öte yandan bir süredir araştırma içinde olan Galatasaray scout ekibi, rotayı Güney Amerika'ya çevirdi.
Takvim'in haberine göre scout ekibi, teknik ekibe Jesus Angulo'yu önerdi.
25 yaşındaki oyuncu Meksika'nın Tigres takımında oynuyor.
Yönetim ve teknik heyetin Angulo için 1-2 hafta içinde karar vermesi bekleniyor.
Jesus Angulo bu sezon 16 maçta forma giydi.
Meksikalı sol bek, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Takımıyla sözleşmesi 2025'te biten Angulo'nun piyasa değeri 7 milyon Euro.