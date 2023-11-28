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Galatasaray'da rota Güney Amerika! Scout ekibi önerdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Angelino 3 maç daha oynarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. Sarı-kırmızılılar bu yüzden devre arası transfer dönemi için nabız yoklamaya başladı. Cimbom'un scout ekibi Güney Amerika'dan bir sol bek önerdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 06:50
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Galatasaray'da rota Güney Amerika! Scout ekibi önerdi

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da rota Güney Amerika! Scout ekibi önerdi

Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'da rota Güney Amerika! Scout ekibi önerdi

İspanyol sol bek, 3 maç daha oynarsa satın alma opsiyonu devreye girecek.

Galatasaray'da rota Güney Amerika! Scout ekibi önerdi

Angelino 20 maçı tamamlarsa sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservisini 6 milyon Euro'ya almak zorunda kalacak.

Galatasaray'da rota Güney Amerika! Scout ekibi önerdi

Bu yüzden yönetim, Angelino için kesin kararını vermiş değil.

Galatasaray'da rota Güney Amerika! Scout ekibi önerdi

Öte yandan bir süredir araştırma içinde olan Galatasaray scout ekibi, rotayı Güney Amerika'ya çevirdi.

Galatasaray'da rota Güney Amerika! Scout ekibi önerdi

Takvim'in haberine göre scout ekibi, teknik ekibe Jesus Angulo'yu önerdi.

Galatasaray'da rota Güney Amerika! Scout ekibi önerdi

25 yaşındaki oyuncu Meksika'nın Tigres takımında oynuyor.

Galatasaray'da rota Güney Amerika! Scout ekibi önerdi

Yönetim ve teknik heyetin Angulo için 1-2 hafta içinde karar vermesi bekleniyor.

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