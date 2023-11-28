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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gözler yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Devler sahnesinde Manchester United ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Gruptan çıkmayı hedefleyen Cimbom, dev bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor. İşte o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 15:45 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 15:52
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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

4-6 HAFTA YOK
27 yaşındaki oyuncunun MR'ında sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edildi.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

Kolombiyalı savunmacının iyileşme süresi 4-6 hafta olarak ön görülüyor.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

Sağlık heyeti, oyuncunun tedavisine hemen başlarken Sanchez'in 12 Aralık'ta Danimarka'da oynanacak Kopenhag maçına yetiştirilmesi ise mucize olarak görülüyor.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

Stoperdeki bir diğer sakatlık yaşayan isim olan Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisi de devam etti.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

Manchester United karşısında forma giymesi beklenen Bardakcı, 28 Kasım'da yapılan idmanda takımla beraber çalışmadı.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

MANCHESTER UNITED'DA TAM 7 OYUNCU KADRODA YOK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United, kamp kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Marcus Rashford'un kırmızı kart cezası, Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığı kaydedildi.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

GALATASARAY'A DEV GELİR!
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak 30 milyon Euro'ya yakın parayı kasasına koyan Galatasaray, ikinci tura kilitlendi.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

Manchester United ve Kopenhag maçlarından alacağı sonuçlarla grubu 2. sırada bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, UEFA'dan 5.6 milyon Euro galibiyet priminin yanı sıra 9.6 milyon Euro Son 16 ödülü alacak.

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

Galatasaray'da ara transfer bütçesi de Şampiyonlar Ligi'ne bağlı ve yönetim gelecek olan paraya göre transferde adımlarını atacak.

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