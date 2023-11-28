Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! İşte o rakam

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray, İngiliz devi Manchester United ile evinde karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray, İngiliz devi Manchester United ile evinde karşı karşıya gelecek.
Kritik müsabaka öncesi sarı-kırmızılılara Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.
Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı yıldız, Manchester United maçında forma giyemeyecek.
4-6 HAFTA YOK
27 yaşındaki oyuncunun MR'ında sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edildi.
Kolombiyalı savunmacının iyileşme süresi 4-6 hafta olarak ön görülüyor.
Sağlık heyeti, oyuncunun tedavisine hemen başlarken Sanchez'in 12 Aralık'ta Danimarka'da oynanacak Kopenhag maçına yetiştirilmesi ise mucize olarak görülüyor.
Stoperdeki bir diğer sakatlık yaşayan isim olan Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisi de devam etti.
Manchester United karşısında forma giymesi beklenen Bardakcı, 28 Kasım'da yapılan idmanda takımla beraber çalışmadı.
MANCHESTER UNITED'DA TAM 7 OYUNCU KADRODA YOK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak İngiliz ekibi Manchester United, kamp kadrosunu açıkladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Marcus Rashford'un kırmızı kart cezası, Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığı kaydedildi.
GALATASARAY'A DEV GELİR!
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak 30 milyon Euro'ya yakın parayı kasasına koyan Galatasaray, ikinci tura kilitlendi.
Manchester United ve Kopenhag maçlarından alacağı sonuçlarla grubu 2. sırada bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, UEFA'dan 5.6 milyon Euro galibiyet priminin yanı sıra 9.6 milyon Euro Son 16 ödülü alacak.
Galatasaray'da ara transfer bütçesi de Şampiyonlar Ligi'ne bağlı ve yönetim gelecek olan paraya göre transferde adımlarını atacak.