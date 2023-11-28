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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'den zorunlu satın alma şartıyla transfer ettiği Angelino'nun opsiyonu devreye girmek üzere. 3 maçta daha forma giymesi durumunda sarı-kırmızılılar, Alman ekibine 6 milyon euro ödeyecek. Galatasaray'daki son durumu belirsiz olan İspanyol sol beke sürpriz bir talip çıktı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 09:11
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında...

Galatasaray'daki performansıyla beklentilerin altında kalan Angelino hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında...

Yaz transfer döneminde kadroya katılan İspanyol futbolcu, bu sezon 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında...

Leipzig'den transfer edilen 26 yaşındaki oyuncunun zorunlu satın alma şartı 6 milyon euro olarak belirlendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında...

OPSİYONUN DEVREYE GİRMESİNE 3 MAÇ KALDI!
Angelino 3 maçta daha görev yaparsa 6 milyon Euro'luk satın alma bedeli devreye girecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında...

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Galatasaray yönetimi, zorunlu satın alma şartını ortadan kaldırmak için Leipzig ile görüşüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında...

Cimbom, Bundesliga ekibini ikna edip sezon sonuna kadar 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında...

Ancak anlaşma sağlanamazsa devre arası Angelino ile yollar ayrılıp yerine yeni bir sol bek almak için çalışmalar sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında...

Galatasaray'ın Leipzig ile temaslarda bulunduğu 26 yaşındaki futbolcuya Hollanda'dan talip çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında...

AJAX DEVREYE GİRDİ!
Hürriyet'in haberine göre; Eredivisie ekibi Ajax, Galatasaray'daki son durumu belirsiz olan Angelino'yu transfer listesine aldı.

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