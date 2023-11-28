GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Angelino'ya sürpriz talip! Ocak ayında...

Galatasaray'daki performansıyla beklentilerin altında kalan Angelino hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'daki performansıyla beklentilerin altında kalan Angelino hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan İspanyol futbolcu, bu sezon 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Leipzig'den transfer edilen 26 yaşındaki oyuncunun zorunlu satın alma şartı 6 milyon euro olarak belirlendi.
OPSİYONUN DEVREYE GİRMESİNE 3 MAÇ KALDI!
Angelino 3 maçta daha görev yaparsa 6 milyon Euro'luk satın alma bedeli devreye girecek.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Galatasaray yönetimi, zorunlu satın alma şartını ortadan kaldırmak için Leipzig ile görüşüyor.
Cimbom, Bundesliga ekibini ikna edip sezon sonuna kadar 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor.
Ancak anlaşma sağlanamazsa devre arası Angelino ile yollar ayrılıp yerine yeni bir sol bek almak için çalışmalar sürüyor.
Galatasaray'ın Leipzig ile temaslarda bulunduğu 26 yaşındaki futbolcuya Hollanda'dan talip çıktı.
AJAX DEVREYE GİRDİ!
Hürriyet'in haberine göre; Eredivisie ekibi Ajax, Galatasaray'daki son durumu belirsiz olan Angelino'yu transfer listesine aldı.
Leipzig'den sarı kırmızılıların istediği bir karar çıkmazsa İspanyol futbolcu ile ocak ayında yolların ayrılma ihtimali yüksek.