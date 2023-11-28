GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

Belçikalı yıldız Dries Mertens, Galatasaray'daki son durumu hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Belçikalı yıldız Dries Mertens, Galatasaray'daki son durumu hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan deneyimli oyuncu, son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.
Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu, karşılaşmaya damga vurdu.
Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği şansı iyi kullanan Mertens, 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.
Bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Belçikalı oyuncu, 4 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
Ülkesinin basını lesoir'e konuşan Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkındaki soruya cevap verdi.
Öte yandan Mertens, Belçika Milli Takımı'ndan davet alamamasıyla ilgili açıklamalar yaptı.
İşte o sözler...
"Belçika Milli Takımı'na seçilmediğim için üzgün değilim. Tedesco'yla çok güzel bir sohbetim oldu. Ona büyük saygı duyuyorum."
"Özellikle benimle konuşmak için İstanbul'a gelmesi çok hoştu. Bana her şeyi çok net bir şekilde anlattı."
"Tedesco'ya şunu söyledim: Eğer mümkünse milli takımda yer almak isterim. Şu anda benden daha uygun hatta belki daha iyi olan gençleri de seçtiğini anlıyorum."
Belçika Milli Takımı'nın son durumu hakkında konuşan Mertens, "Şu anda takımın gidişatından memnunum. Genç ve daha deneyimli oyuncular arasındaki karışım iyi çalışıyor." dedi.
KARİYERİNE SON VERECEK Mİ?
Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens, kariyeriyle ilgili konuştu.
Mayıs ayında 37 yaşına girecek olan deneyimli futbolcu, 'Emekli olacak mısın?' sorusuna, %50-50 cevabını verdi.