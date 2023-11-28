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GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ülke basınına açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu, kariyerindeki son durum hakkında konuştu. Peki Mertens sezon sonunda emekli olacak mı? İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 12:08 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 12:09
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BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

Belçikalı yıldız Dries Mertens, Galatasaray'daki son durumu hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan deneyimli oyuncu, son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu, karşılaşmaya damga vurdu.

GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği şansı iyi kullanan Mertens, 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.

GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

Bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Belçikalı oyuncu, 4 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

Ülkesinin basını lesoir'e konuşan Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkındaki soruya cevap verdi.

GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

Öte yandan Mertens, Belçika Milli Takımı'ndan davet alamamasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

"Belçika Milli Takımı'na seçilmediğim için üzgün değilim. Tedesco'yla çok güzel bir sohbetim oldu. Ona büyük saygı duyuyorum."

GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

"Özellikle benimle konuşmak için İstanbul'a gelmesi çok hoştu. Bana her şeyi çok net bir şekilde anlattı."

GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

"Tedesco'ya şunu söyledim: Eğer mümkünse milli takımda yer almak isterim. Şu anda benden daha uygun hatta belki daha iyi olan gençleri de seçtiğini anlıyorum."

GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

Belçika Milli Takımı'nın son durumu hakkında konuşan Mertens, "Şu anda takımın gidişatından memnunum. Genç ve daha deneyimli oyuncular arasındaki karışım iyi çalışıyor." dedi.

GALATASARAY HABERİ: Emekli mi oluyor? Dries Mertens'ten flaş sözler

KARİYERİNE SON VERECEK Mİ?
Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens, kariyeriyle ilgili konuştu.

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