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Forma Angelino’nun

Buruk, ManU’ya karşı İspanyol yıldıza görev verecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 06:50
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Forma Angelino’nun

Galatasaray'ın sorunlu bölgesi sol bekte forma bir kez daha el değiştiriyor. Kazımcan Karataş'a şans veren Okan Buruk, performansından memnun kalmadı. Genç oyuncunun sık sık hata yapması üzerine ibre bir kez daha Angelino'ya döndü. Ligde son üç maçta süre almayan İspanyol yıldız, Manchester United karşısında ilk 11'de olmaya yakın gözüküyor. Okan Buruk'un da Münih deplasmanında iyi oynayan 26 yaşındaki sol bekle özel olarak görüşerek güvenini ilettiği öğrenildi.

Opsiyona 2 kalacak!

Leipzig'den kiralanan Angelino'nun 6 milyon euro'luk opsiyonu 20 maç oynarsa devreye girecek. ManU karşısında 18. karşılaşmasına çıkacak İspanyol yıldızın opsiyonunun aktif hale gelmesi için sadece 2 maçı kalacak.

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