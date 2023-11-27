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GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Manu maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-0 yenen ve moral kazanan Galatasaray, Manchester United'ı konuk edecek. A grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray mutlak galibiyet hedefliyor. Galatasaray - Manchester United maçı RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 09:30
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GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Manu maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray Manchester United rövanş maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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