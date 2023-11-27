GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Fildişili yıldız Wilfried Zaha kendisini eleştirenlere performansıyla yanıt vermeyi sürdürüyor.
Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Fildişili yıldız Wilfried Zaha kendisini eleştirenlere performansıyla yanıt vermeyi sürdürüyor.
Herkesin "Öldü bitti" dediği yıldız futbolcu Galatasaray formasıyla son 10 sezondaki en iyi lig performansına imza attı.
Süper Lig'de 10 maçta forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 584 dakika sahada kaldığı mücadelelerde 5 gol,1 asistlik performans sergiledi.
Zaha bu performansıyla da her 97 dakikada bir skora etki etmeyi başardı.
Tecrübeli futbolcu daha 2021-2022 sezonunda Crystal Palace formasıyla 2 bin 764 dakikada 14 gol, 1 asist ve 2018-2019'da da yine Palace'ta 3 bin 42 dakika sahada kalıp 10 gol, 10 asiste imza atmıştı.
Zaha, Manchester karşısında da Okan Buruk'un önemli kozlarından biri olacak.
WILFRIED ZAHA KİMDİR?
10 Kasım 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Wilfried Zaha, kariyerine Crystal Palace altyapısında başladı.
Yıldız futbolcu Manchester United ve Cardiff'te forma giydikten sonra 2015'te Crystal Palace'a döndü.
Zaha, sezon başında da Galatasaray'a transfer oldu.
Alt yaş milli takımlarından İngiltere'de forma giyen Zaha, A milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandı.
Zaha, Fildişi formasıyla çıktığı 31 maçta 5 gole imzasını attı.
31 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...