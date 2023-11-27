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GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, son haftalardaki performansıyla taraftarları mutlu etti. Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 09:32
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GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Fildişili yıldız Wilfried Zaha kendisini eleştirenlere performansıyla yanıt vermeyi sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

Herkesin "Öldü bitti" dediği yıldız futbolcu Galatasaray formasıyla son 10 sezondaki en iyi lig performansına imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

Süper Lig'de 10 maçta forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 584 dakika sahada kaldığı mücadelelerde 5 gol,1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

Zaha bu performansıyla da her 97 dakikada bir skora etki etmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

Tecrübeli futbolcu daha 2021-2022 sezonunda Crystal Palace formasıyla 2 bin 764 dakikada 14 gol, 1 asist ve 2018-2019'da da yine Palace'ta 3 bin 42 dakika sahada kalıp 10 gol, 10 asiste imza atmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

Zaha, Manchester karşısında da Okan Buruk'un önemli kozlarından biri olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

10 Kasım 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Wilfried Zaha, kariyerine Crystal Palace altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

Yıldız futbolcu Manchester United ve Cardiff'te forma giydikten sonra 2015'te Crystal Palace'a döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

Zaha, sezon başında da Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

Alt yaş milli takımlarından İngiltere'de forma giyen Zaha, A milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

Zaha, Fildişi formasıyla çıktığı 31 maçta 5 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan dikkat çeken istatistik! Son 10 yılda...

31 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...

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