GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Real Madrid ile görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Real Madrid ile görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Sarı-kırmızılılarda performansla dikkat çeken Arjantinli yıldız, attığı gollerle takımı sırtlıyor.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi, en büyük hücum kozu konumunda.
Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız oyuncu, bu sezon 21 maçta sahaya çıktı.
Bu maçlarda 16 gol ve 5 asist yapan Icardi, futboluyla göz doldurdu.
Skora yaptığı katkıyla dikkat çeken 30 yaşındaki golcü, performansıyla Avrupa kulüplerinin markajına girdi.
Yıldız futbolcu, ocak ayı için forvet arayışında olan Real Madrid'in gündemine geldi.
Sakatlanan Vinicius'un yerine oyuncu bakan İspanyol devinin, Icardi'nin menajeriyle görüştüğü öne sürülmüştü.
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Icardi-Real Madrid iddiaları hakkkında flaş bir paylaşımda bulundu.
ICARDI İLE GÖRÜŞME YOK!
Romano, Real Madrid yönetiminin ocak ayı transfer dönemi için Mauro Icardi ile ilgilenmediğini iddia etti.
Icardi'nin mükemmel performansının Avrupa'nın dikkatinden kaçmadığı ancak İspanyol devinin bu tür bir planı reddettiği belirtildi.
REAL MADRID ENDRICK'İ BEKLİYOR!
Real Madrid'in genç Brezilyalı Endrick'in 24 Temmuz'daki gelişini heyecanla beklediği ifade edildi.