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GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi, mükemmel performansını sürdürüyor. Attığı goller ve asistleriyle göz dolduran Arjantinli yıldız, transferde Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Vinicius'un sakatlığı sonrası golcü arayışında olan Real Madrid'in Icardi ile görüştüğü iddiası gündem yaratmıştı. Dünyaca ünlü gazeteci, yaşanan gelişmelerle ilgili son durumu açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 13:32
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BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Real Madrid ile görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

Sarı-kırmızılılarda performansla dikkat çeken Arjantinli yıldız, attığı gollerle takımı sırtlıyor.

GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi, en büyük hücum kozu konumunda.

GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız oyuncu, bu sezon 21 maçta sahaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

Bu maçlarda 16 gol ve 5 asist yapan Icardi, futboluyla göz doldurdu.

GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

Skora yaptığı katkıyla dikkat çeken 30 yaşındaki golcü, performansıyla Avrupa kulüplerinin markajına girdi.

GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

Yıldız futbolcu, ocak ayı için forvet arayışında olan Real Madrid'in gündemine geldi.

GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

Sakatlanan Vinicius'un yerine oyuncu bakan İspanyol devinin, Icardi'nin menajeriyle görüştüğü öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Icardi-Real Madrid iddiaları hakkkında flaş bir paylaşımda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

ICARDI İLE GÖRÜŞME YOK!
Romano, Real Madrid yönetiminin ocak ayı transfer dönemi için Mauro Icardi ile ilgilenmediğini iddia etti.

GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

Icardi'nin mükemmel performansının Avrupa'nın dikkatinden kaçmadığı ancak İspanyol devinin bu tür bir planı reddettiği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! Mauro Icardi ve Real Madrid...

REAL MADRID ENDRICK'İ BEKLİYOR!
Real Madrid'in genç Brezilyalı Endrick'in 24 Temmuz'daki gelişini heyecanla beklediği ifade edildi.

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