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Manchester düşünsün!

Cimbom, Mertens ve İcardi öncülüğünde 4 gollü bir galibiyete imza attı ve Hatayspor mağlubiyetinin izlerini sildi. Manchester maçı öncesi taraftarlarını sevindirdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Manchester düşünsün!

Galatasaray'dan Süper Lig'e bol gollü dönüş. Ligdeki son maçında Hatayspor'a deplasmanda yenilen ve büyük bir moral bozukluğu yaşayan sarı- kırmızılılar, Alanyaspor galibiyetiyle yarışı bırakmaya niyetinin olmadığını gösterdi: 4-0. Maça fırtına gibi başlayan Galatasaray'da Dries Mertens ve İcardi fark yaratan isimlerdi. Maçın başında bir şutu direkten dönen Arjantinli, 37. dakikada Mertens'in pasında golü buldu.

SKORU ZAHA BELİRLEDİ

Formasını çok özlediğini gösteren Mertens ilk yarının sonunda farkı ikiye çıkardı. Belçikalı yıldız bununla da yetinmedi ve 59. dakikada İcardi'nin asistini geri çevirmedi: 3-0. Maçın skorunu şık golle Zaha belirledi: 4-0. 2 gol, 1 asistle oynayan Mertens maçın adamı olurken Mauro İcardi de 1 gol, 2 asistle ondan aşağı kalmadı.

YENİDEN LİDER

Alanya'yı rahat geçen Galatasaray, Süper Lig'de maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Gözler Fenerbahçe'nin Karagümrük'le oynayacağı karşılaşmada olacak.

EN İYİSİ

Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinde 13'üncü maçlar itibarıyla bir sezondaki en yüksek puanına ulaştı (34 puan; 11G 1B 1M).

ABDÜLKERİM ARA VERDİ

Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Tecrübeli oyuncu ilk kez maç kaçırırken Okan Buruk durumuyla ilgili, "Abdülkerim, 24 Kasım'daki antrenmanda ufak bir ağrı hissetti, biz de riske etmek istemedik. Manchester United maçına onu hazır etmeye çalışacağız" dedi.

ANGELINO KULÜBEDE

Kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 3 maç kalan Angelino dün forma şansı bulamadı. İspanyol sol bek, Manchester United sınavına saklanırken yerine Alanyaspor maçında sol bekte Kazımcan oynadı. Bonservisi 6 milyon Euro olan Angelino için Leipzig'le yapılan görüşmelerde henüz sonuç alınamadı.

"İYİ BİR SİNYAL VERDİK"

Mertens karşılaşma sonrası, çok iyi bir maç çıkardıklarını söyledi. Belçikalı yıldız, "Kazanmak istedik çünkü bir önceki maçta istediğimiz sonucu alamamıştık. Lige dair iyi bir sinyal verdiğimizi düşünüyorum" dedi.

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