Haberler Galatasaray Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Fotomac yazarı Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların farklı galibiyetini değerlendirdi. Toroğlu, karşılaşmanın hakemlerini de eleştirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Galatasaray ilk yarı iyi şeyler yaptı ama şu gözüküyordu, biz televizyondan seyrederken anlıyoruz, futbolcu bunu saha içinde daha iyi anlar.

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Diyor ki Galatasaraylı oyuncular içlerinden, 'Biz bu takımı çıtır çıtır yeriz'…

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Haksız da değiller çünkü karşılarındaki takım hakikaten tam çıtır çıtır yenecek takım.

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Galatasaray pres yaptı ama biraz daha tempolu pres yapsaydı ilk yarıyı 4-0 bitirirdi.

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Zaten maçı da 4'e rahat rahat getirdiler.

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Alanyaspor maçı bu tarz oynayıp böyle bitireceğini, çatır çatır oynayıp mücadele etse yine böyle bitirirdi.

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Yani Alanyaspor, puan cetvelinde bulunduğu yeri hak ediyor.

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Zaten bu kadar çok takımın olması da 'Süper' dediğimiz ligi normal bir hale getiriyor.

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

İkinci yarı hakem sakatlandı, adale sakatlığı geçirdi ve çıktı.

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Zaten hakemlerimizin çoğu fizik olarak iyi olmadıkları için sahada futbolcularla çok konuşuyorlar.

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor. Bir hakem adale sakatlığı geçirmemeli.

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Düz koşu yapıyorsun, mücadele etmiyorsun ama dün geceki hakem futbolcularla pozisyonların üstüne giderek çok mücadele etti.

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Yani oyunda çok etkiliydi. Demek ki pozisyonlardan kaçmaya da gücü yetmedi.

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Futbol ulemaları diyorlar ki "Milli maç aralarında dinleniyoruz, sakatlığımız iyi" oluyor.

Erman Toroğlu'ndan hakemlere eleştiri! "Kuvvetsizlik çenelerine vuruyor"

Arkadaşlar, en iyi antrenman maçtır, maçtan iyi antrenman yoktur ama kime?

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