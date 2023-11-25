Galatasaraylı Emanuel Mauro Icardi: Sakat oynamak kolay değil

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Müsabaka Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maç sonunda maçta 1 gol kaydeden Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

İŞTE MAURO ICARDI'NİN AÇIKLAMALARI:

"SAKAT OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

"Sakat olarak oynamak kolay değil. Bilinmese de bu geçen sene de olmuştu. İyi bir lider olmak bunu gerektirir diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarım arasında da sakat olarak oynayanlar vardı, herkes fedakarlık yapıyor. Birbirimiz için oynamalıyız. Bunun sonucunda da geçen seneki gibi iyi sonuçlar alıyoruz.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARMALIYDIK"

"Son maçı kaybetmiştik, o yüzden iyi bir maç çıkarmalıydık. İlk dakikadan itibaren iyi oynadık. Takım arkadaşlarımdan çok fazla süre alamayan Kazımcan Karataş, Dries Mertens ve Tanguy Ndombele oynadı. Takım için ellerinden geleni yaptılar. Bunun da meyvelerini toplamış olduk."