Galatasaray'da hedef yeni seri!

Son şampiyon Galatasaray bugün Rams Park'ta Alanyaspor'u konuk edecek. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma 19.00'da başlayacak. Ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi Hatay'da sona eren sarı-kırmızılılarda hedef bugün sahadan 3 puanla ayrılmak. Yeni bir seri başlatmak isteyen Aslan'da eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk sadece Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın yerlerini değiştirebilir. Başarılı çalıştırıcı, Kerem'i geçen sezon olduğu gibi yine sol kanada kaydırmayı planlıyor. Bu durumda son haftaların formda ismi Wilfried Zaha sağ kanada geçecek. Buruk, 10 numara pozisyonunda ise Cezayir formasıyla harika bir gol kaydeden Hakim Ziyech'e görev verecek. En uçta her zaman olduğu gibi yine Mauro İcarid oynayacak. Takımla birlikte 2 idmana çıkan Arjantinli yıldız sakatlığının etkisinden kurtulmaya yakın.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kaan Ayhan, Kerem, Zaha, Ziyech, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Janvier, Richard, Efecan, Novais, Eduardo, Cordova

İKİ İSİM SINIRDA

Cimbom'da savunmanın iki önemli ismi sarı kart sınırında. Fernando Muslera ve Davinson Sanchez kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler. Gelecek hafta oynanacak Pendikspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Okan Buruk öğrencilerini gereksiz karta karşı uyardı.