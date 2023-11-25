Haberler Galatasaray Galatasaray'da hedef yeni seri!

Galatasaray'da hedef yeni seri!

Hatayspor’a yenilerek 10 maçlık serisi sona eren Galatasaray bugün Alanyaspor ile karşılaşacak. Kazanarak ManU maçı öncesinde moral yükseltme peşinde. İşte Okan Buruk'un sahaya sürmesi beklenen 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da hedef yeni seri!

Son şampiyon Galatasaray bugün Rams Park'ta Alanyaspor'u konuk edecek. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma 19.00'da başlayacak. Ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi Hatay'da sona eren sarı-kırmızılılarda hedef bugün sahadan 3 puanla ayrılmak. Yeni bir seri başlatmak isteyen Aslan'da eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk sadece Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın yerlerini değiştirebilir. Başarılı çalıştırıcı, Kerem'i geçen sezon olduğu gibi yine sol kanada kaydırmayı planlıyor. Bu durumda son haftaların formda ismi Wilfried Zaha sağ kanada geçecek. Buruk, 10 numara pozisyonunda ise Cezayir formasıyla harika bir gol kaydeden Hakim Ziyech'e görev verecek. En uçta her zaman olduğu gibi yine Mauro İcarid oynayacak. Takımla birlikte 2 idmana çıkan Arjantinli yıldız sakatlığının etkisinden kurtulmaya yakın.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kaan Ayhan, Kerem, Zaha, Ziyech, Icardi

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Janvier, Richard, Efecan, Novais, Eduardo, Cordova

İKİ İSİM SINIRDA

Cimbom'da savunmanın iki önemli ismi sarı kart sınırında. Fernando Muslera ve Davinson Sanchez kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler. Gelecek hafta oynanacak Pendikspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Okan Buruk öğrencilerini gereksiz karta karşı uyardı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın yıldızına bir talip daha! Manchester United maçı sonrası...
Tarihi esir takası tarihi kareler! İsrailli rehineler Hamaslılara el sallayıp veda etti... Siyonist işgalciler ise Filistinlilere saldırdı
Inter'den Ferdi teklifi! Kesenin ağzı açıldı
Abdülkerim imzayı atıyor! İşte alacağı ücret
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi'den flaş transfer sözleri! R. Madrid'e gidecek mi?
Abdülkerim imzayı atıyor! İşte alacağı ücret
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 25 Kasım
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Kasım bugün kimin maçı var? 07:32
Fenerbahçe Opet VakıfBank'ı devirdi! Fenerbahçe Opet VakıfBank'ı devirdi! 01:04
Bayern Kane ile güldü! Bayern Kane ile güldü! 01:00
Anadolu Efes’in 100’ü gülüyor Anadolu Efes’in 100’ü gülüyor 00:56
7 gollü maçta kazanan PSG! 7 gollü maçta kazanan PSG! 00:53
7 gollü maçta kazanan PSG! 7 gollü maçta kazanan PSG! 00:51
Daha Eski
Ghezzal'ın geleceği belli oldu! Ghezzal'ın geleceği belli oldu! 00:10
Real Madrid'den Icardi cevabı! Transferi... Real Madrid'den Icardi cevabı! Transferi... 00:10
F.Bahçe'den flaş Fred paylaşımı! F.Bahçe'den flaş Fred paylaşımı! 00:10
F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! 00:10
A.Efes Partizan'ı devirdi! A.Efes Partizan'ı devirdi! 00:10
F.Bahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus... F.Bahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus... 00:10