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Galatasaray yeni hedefini belirledi! 750 milyonluk gelir...

Son dakika Galatasaray haberleri... Sezon başında kadrosuna Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Wilfried Zaha ve Davinson Sanchez gibi önemli isimleri katan Galatasaray, forma satışında önemli bir rakama ulaşmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, yeni hedefini belirledi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 10:12
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Galatasaray yeni hedefini belirledi! 750 milyonluk gelir...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve için sıkı bir yarışa giren Galatasaray'da forma satışları tavan yaptı.

Galatasaray yeni hedefini belirledi! 750 milyonluk gelir...

Sarı-kırmızılıların aldığı iyi sonuçlar ve kurulan yıldızlar topluluğu kadro forma satışlarına olumlu yansıdı.

Galatasaray yeni hedefini belirledi! 750 milyonluk gelir...

Davidson Sanchez, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, Tete, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Cedric Bakambu gibi başarılı kariyerlere sahip olan isimleri kadrosuna katmasının ardından bu sezon 392 bin forma satan sarı-kırmızılar, hedefini 700 bin olarak belirledi.

Galatasaray yeni hedefini belirledi! 750 milyonluk gelir...

Milliyet'te yer alan habere göre kulübün hedefinin gerçekleşmesi halinde kasanın dolacağı ve 750 milyon lira gireceği belirtildi.

Galatasaray yeni hedefini belirledi! 750 milyonluk gelir...

Cimbom, parçalı ve beyaz formalardan oluşan yeni ürünleri de dün Galatasaray Store'larda satışa çıkardı.1999 liradan satışa çıkarılan bu formalara da sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi büyük oldu.

Galatasaray yeni hedefini belirledi! 750 milyonluk gelir...

98 bin yeni forma storelarda yerini alırken bunların önemli kısmının kısa sürede tükendiği belirtildi.

Galatasaray yeni hedefini belirledi! 750 milyonluk gelir...

Yeni sezonda Nike yerine Puma ile devam etme kararı alırken 5 senelik 25 milyon euroya imza atan sarı-kırmızılıların forma satışı için daha büyük bir hedef koyacağı belirtildi. Özellikle forma tedarikinde sorun yaşanmayacağı için konulan hedefin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.

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