Galatasaray yeni hedefini belirledi! 750 milyonluk gelir...

Yeni sezonda Nike yerine Puma ile devam etme kararı alırken 5 senelik 25 milyon euroya imza atan sarı-kırmızılıların forma satışı için daha büyük bir hedef koyacağı belirtildi. Özellikle forma tedarikinde sorun yaşanmayacağı için konulan hedefin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.