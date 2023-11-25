GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan sürpriz Sacha Boey kararı!

Aslan'ın sağ beki Sacha Boey, yönetimle kontrat uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Henüz net bir ilerleme sağlanamadı.
Aslan'ın sağ beki Sacha Boey, yönetimle kontrat uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Henüz net bir ilerleme sağlanamadı.
Bugünkü maçta Galatasaray taraftarı, Fransız sağ beke özel ilgi gösterecek.
Victor Nelsson'da olduğu gibi destekle oyuncunun moralini yüksek tutmaya çalışacaklar.
23 yaşındaki genç futbolcu, bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olmuştu.
Fransız sağ bek, çıktığı 22 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro...