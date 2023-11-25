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GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan sürpriz Sacha Boey kararı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak Galatasaray'da taraftarlar, Sacha Boey için sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 09:36
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GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan sürpriz Sacha Boey kararı!

Aslan'ın sağ beki Sacha Boey, yönetimle kontrat uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Henüz net bir ilerleme sağlanamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan sürpriz Sacha Boey kararı!

Bugünkü maçta Galatasaray taraftarı, Fransız sağ beke özel ilgi gösterecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan sürpriz Sacha Boey kararı!

Victor Nelsson'da olduğu gibi destekle oyuncunun moralini yüksek tutmaya çalışacaklar.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan sürpriz Sacha Boey kararı!

23 yaşındaki genç futbolcu, bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan sürpriz Sacha Boey kararı!

Fransız sağ bek, çıktığı 22 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan sürpriz Sacha Boey kararı!

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan sürpriz Sacha Boey kararı!

Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan sürpriz Sacha Boey kararı!

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Taraftardan sürpriz Sacha Boey kararı!

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

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