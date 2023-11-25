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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi istediği iddia edilmişti. Arjantinli forvet, La Liga devine transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

Lig ve Avrupa'da mücadelesini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

Yarıştığı iki kulvarda da yoluna sonuna kadar devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündem Mauro Icardi...

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Arjantinli yıldız, bu sezon da gollerine devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan 30 yaşındaki forvetle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

İtalyan basını, Real Madrid'in Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası Icardi'nin transfer edilmesini istediği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

Real Madrid'in Galatasaray'ın süper golcüsü Mauro Icardi'ye kancayı takması dünya çapında yankı uyandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

İspanyol kulübü devre arasında Cimbom'un kapısını çalıp resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

Galatasaray yönetimi her ne kadar Icardi'yi satmayı kesinlikle düşünmese de, teklif nedeniyle yıldız futbolcunun kafasının karışmasından endişe ediyordu. Yönetim Icardi'ye konuyla ilgili düşüncesini sordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

Arjantinli süper star "Galatasaray'da çok mutluyum. Para benim için asla birinci tercih olmadı. Real Madrid dünya çapında ama Galatasaray da çok büyük bir kulüp.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

"AYRILMAYI KESİNLİKLE DÜŞÜNMÜYORUM"

Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Burada yine şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek yöneticileri rahatlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

Icardi sezon başında da Arap kulüplerinin astronomik tekliflerini geri çevirerek çok daha az paraya Cimbom'u tercih etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

Arjantinli santrfor, 15 gol ve 3 asist kaydederek 18 gole doğrudan etki etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi'den flaş transfer sözleri! Real Madrid'e gidecek mi?

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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