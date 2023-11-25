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Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçına Dries Mertens damgası!

Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor ile oynadığı müsabakada Dries Mertens karşılaşmaya damga vurdu. 2 gol 1 asist ile oynayan Belçikalı yıldız performansıyla göz doldurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 21:53
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Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçına Dries Mertens damgası!

Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu yerine tercih ettiği Belçikalı yıldız, performansıyla alkış topladı. Maçın ilk yarısında forvet arkasında, ikinci yarıda ise sağ kanata kayarak oynayan Dries Mertens, 2 gol 1 asist ile maça damga vurdu. Bu sezon 4'üncü kez rakip fileleri havalandıran Belçikalı on numara asist sayısını ise 5'e yükseltti. Tecrübeli yıldız futbolcu, uzun bir süre sonra ilk 11'e döndüğü sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla alkış toplarken 10 numarada söz sahibi olacağını bir kez daha gösterdi. Maç sonunda oğlu Ciro ile birlikte taraftarlara 3'lü çektiren Mertens büyük sevinç yaşadı.

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