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Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması! Son durumu...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-0 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez'in son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 21:28 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 21:34
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Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması! Son durumu...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez'in son durumu hakkında konuştu.

İşte o sözler...

"Topa sahip olmak ve topun bizde kalması sevindirici. Bunu maçın başından sonuna kadar yaptık. Birçok şeyi maçın başından sonuna kadar iyi yaptık. Konsantrasyon, sahaya yayılma... Ceza sahasında topla buluşma, yarattığımız gol beklentisi, attığımız 4 gol... Birçok pozisyonu da atabilirdik. Maçı ciddi şekilde bitirdik. Taraftarla birlikte bu maçı güzel bitirdik. Bize yakışan bir oyun oldu. Skor ve oyuncuların performansı olarak mutluyum."

"DAVINSON SANCHEZ'İN AYAĞINDA AĞRI OLDU"

"Davinson Sanchez'in ayağında ağrı oldu, inşallah önemli bir şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir."

"MANCHESTER UNITED MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Manchester United maçını kazanarak, avantaj yakalarız. Avrupa'yı garantiliyoruz ve son maç öncesi büyük bir avantaj oluyor. Kazanmayı isteyeceğiz ama kazanamasak bile, her şey son maça kalacak. Bu maç bizin için büyük fırsat. Deplasmanda kazandık, psikolojik olarak bu bizim için avantaj, üstünlük. Biz çok heyecanlıyız. Taraftarımız heyecanlı. Uzun zamandır bu maçı bekliyorlar. Aynı oyunu ortaya koymalıyız. Bayern Münih maçı, Alanyaspor maçı, Manchester United maçı fark etmiyor. Hedefimiz kazanmak."

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