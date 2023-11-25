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GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray’da Alanyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Galatasaray - Alanyaspor maç bileti büyük ilgi gördü ve tükendi. Galatasaray maçı detayları da futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 10:50
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GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray - Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY ALANYASPOR 15. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 31 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi. İki takım geçtiğimiz sezon 2'si lig, 1'i de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 kez oynadı ve sarı-kırmızılılar 2 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Furkan, Fatih, Yusuf, Janvier, Richard, Efecan, Novais, Eduardo, Cordova

GALATASARAY EVİNDE 22 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

GALATASARAY LİGDE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 12 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 6'sında da kalesini gole kapadı.

MUSLERA İLE SANCHEZ SARI KART SINIRDA

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera ile defans oyuncusu Davinson Sanchez, Alanya karşısında sarı kart görmesi durumunda Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 3. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi müsabakalarda 2 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke de İstanbulspor'un başındaydı. Okan Buruk'un takımı oynanan 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

ICARDİ 4 MAÇTIR SUSKUN

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı. Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.

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