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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

Galatasaray'ın sezon başında 10 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Arjantinli yıldız futbolcu Emanuel Mauro Icardi ile ilgili gündeme çok çarpıcı bir iddia atıldı. İtalyan basını, İspanya La Liga devi Real Madrid'in yıldız golcüyü kadrosuna katmak istediğini ve 15 milyon euro teklifte bulunacağını yazdı. Yaşanan gelişme sonrası Galatasaray yönetiminin İcardi için istediği rakam netlik kazandı. İşte ayrıntılar... (GS Spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Arjantinli golcü, yaptığı skor katkısıyla 2022/2023 sezonunda kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

Yönetim, sezon başında taraftarın sevgilisi olan yıldız forvetin bonservisini aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

Galatasaray, Mauro Icardi transferi için 10 milyon Euro bonservis bedeli öderken, 30 yaşındaki futbolcuyla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

Sarı-kırmızılı formayla bu sezona da hızlı bir başlangıç Icardi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

İtalyan basını Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, yönetimden Joselu ve Vinicius Junior'un sakatlığı sonrası ocakta bir forvet takviyesi yapılmasını istediğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

Ancelotti'nin aklındaki ilk ismin Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Arjantinli Mauro Icardi olduğu da haberde yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

Real Madrid'in bu transfer için 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtilirken Galatasaray'ın ise yıldız golcüyü satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

25 MİLYON EURO İSTENİYOR

Takvim'in haberine göre; Real Madrid'in olası teklifini kabul etmeyecek olan Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldızı 25 milyon Euro'dan raha az bir bedele elden çıkarmak istemediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

İlerleyen günlerde Icardi transferinde önemli gelişmeler yaşanabileceği de gelen haberler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıktı.

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