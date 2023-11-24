GALATASARAY TRANSFER HABERİ | İşte Mauro Icardi için istenen bonservis! Real Madrid...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.
Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Mauro Icardi oldu.
Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Arjantinli golcü, yaptığı skor katkısıyla 2022/2023 sezonunda kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu.
Yönetim, sezon başında taraftarın sevgilisi olan yıldız forvetin bonservisini aldı.
Galatasaray, Mauro Icardi transferi için 10 milyon Euro bonservis bedeli öderken, 30 yaşındaki futbolcuyla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı formayla bu sezona da hızlı bir başlangıç Icardi ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, yönetimden Joselu ve Vinicius Junior'un sakatlığı sonrası ocakta bir forvet takviyesi yapılmasını istediğini yazdı.
Ancelotti'nin aklındaki ilk ismin Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Arjantinli Mauro Icardi olduğu da haberde yer aldı.
Real Madrid'in bu transfer için 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtilirken Galatasaray'ın ise yıldız golcüyü satmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.
25 MİLYON EURO İSTENİYOR
Takvim'in haberine göre; Real Madrid'in olası teklifini kabul etmeyecek olan Galatasaray yönetiminin Arjantinli yıldızı 25 milyon Euro'dan raha az bir bedele elden çıkarmak istemediği öğrenildi.
İlerleyen günlerde Icardi transferinde önemli gelişmeler yaşanabileceği de gelen haberler arasında.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıktı.
Arjantinli forvet, 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.