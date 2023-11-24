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GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, scout ekibi yeni bir isim keşfetti. Genç futbolcu stiliyle 'yeni Drogba' olarak anılıyor. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 14:19
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GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Sarı kırmızılılar ocak ayında önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Cimbom özellikle lige verilen arada transfer harekatını hızlandırmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer istenen bölgeler için görüşmelere başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Galatasaraylı kurmaylar, izleme komitesiyle de sürekli olarak iletişim halinde.

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Aslan'da ilk olarak scout ekiplerinin raporu Okan Buruk'un önüne geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Teknik Direktör Okan Buruk da önüne gelen futbolcuların maç kasetlerini izliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

İzlenen futbolculara onay çıkması halinde yönetim transfer görüşmelerine start veriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Bu doğrultuda devre arası takımı güçlendirmek isteyen yönetim bir yandan da gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Galatasaray'ın ocak ayı için transfer gündemine çok sürpriz bir yıldız geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Cimbom'un yeni Drogba'sını bulduğu iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

İşte o isim...

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Sarı-Kırmızılı takımın scout ekiplerinin İsveç ekibi Hammarby'nin U17 takımında forma giyen 16 yaşındaki İsveçli forvet Dennis Asprilla Ponce'u yakından takip ettiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Takvim'in haberine göre, scout ekibinden gelecek rapora göre yönetim ve teknik heyetin transfere karar vereceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Scout ekibinden Aslan'a yeni Drogba! Transferi...

Scout ekibinin Ponce gibi daha birçok genç yıldızı da takip ettiği gelen haberler arasında.

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