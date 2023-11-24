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GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye İspanyol devi Real Madrid'in talip olduğu iddiası gündem yaratmıştı. Eflatun-beyazlıların ocak ayı için teklif hazırlığında olduğu öne sürülmüştü. Real Madrid yönetimi, söz konusu iddialar hakkında konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 20:07
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GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

PSG'de beklenen performansı gösteremeyen Mauro Icardi, Galatasaray'da yeniden yükselişe geçti

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya dahil edilmiş ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

Sarı-kırmızılı ekip tecrübeli oyuncunun bonservisini Fransız ekibinden aldı.

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

Icardi, bu sezon da beklenen katkıyı vermeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

30 yaşındaki golcü özellikle Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

Geçtiğimiz günlerde ise İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

Haberde Real Madrid'in Mauro Icardi'yi ocak ayında kadrosuna katmak istediği aktarılmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

İspanyol ekibi, sakatlığı sebebiyle yıldız ismi Vinicius Junior'dan bir süre mahrum kalacak.

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

Bundan dolayı Madrid ekibi, santrfor eksiğini Icardi ile gidermeyi düşünüyor.

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

Ayrıca Real'in 15 milyon euroyu gözden çıkarabileceği de yazıldı.

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

Ancak bu iddialara flaş bir cevap geldi.

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

Defensa Central'ın Mauro Icardi sorusunu Real Madrid yönetimi cevap verdi.

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

Yönetim Icardi sorusunu, "Zaten medyaya bakılırsa şu ana kadar kadar 20 oyuncuyla sözleşme imzaladık." şeklinde yanıtlayarak Arjantinli golcü ile ilgilenmediklerini ima etti.

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

Icardi bu sezon sarı-kırmızılı formayı 20 maçta giydi.

GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

Arjantinli yıldız bu müsabakalarda 15 gol ve 3 asiste imza attı.

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