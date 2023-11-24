GALATASARAY HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi cevabı! Transferi...

PSG'de beklenen performansı gösteremeyen Mauro Icardi, Galatasaray'da yeniden yükselişe geçti
PSG'de beklenen performansı gösteremeyen Mauro Icardi, Galatasaray'da yeniden yükselişe geçti
Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya dahil edilmiş ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
Sarı-kırmızılı ekip tecrübeli oyuncunun bonservisini Fransız ekibinden aldı.
Icardi, bu sezon da beklenen katkıyı vermeye devam ediyor.
30 yaşındaki golcü özellikle Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde ise İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
İspanyol ekibi, sakatlığı sebebiyle yıldız ismi Vinicius Junior'dan bir süre mahrum kalacak.
Ayrıca Real'in 15 milyon euroyu gözden çıkarabileceği de yazıldı.
Ancak bu iddialara flaş bir cevap geldi.
Yönetim Icardi sorusunu, "Zaten medyaya bakılırsa şu ana kadar kadar 20 oyuncuyla sözleşme imzaladık." şeklinde yanıtlayarak Arjantinli golcü ile ilgilenmediklerini ima etti.
Icardi bu sezon sarı-kırmızılı formayı 20 maçta giydi.
Arjantinli yıldız bu müsabakalarda 15 gol ve 3 asiste imza attı.
Yıldız furbolcunun piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak biliniyor.