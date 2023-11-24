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Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman, saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park Stadyumu'nda, Ali Şansalan'ın düdüğüyle başlayacak olan maçın canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 10:04 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 10:20
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Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda? GS maçı ne zaman, saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray - Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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BURUK'TAN 10 NUMARA DEĞİŞİKLİĞİ

13. haftada evinde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Mertens'i yeniden 10 numaraya koyacak olan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu da yine sol kanatta düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, milli takımda başarılı bir performans sergileyen Kaan Ayhan'ı da yeniden Toreira yanına çekecek.

ASpor CANLI YAYIN

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