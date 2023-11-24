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En iyiler arasında
Dünyanın en yüksek ortalama taraftar sayısı ve ortalama doluluk oranına sahip takımları belli olurken iki Türk takımı da listeye girdi. Borussia Dortmund ortalama 81 bin 365 taraftar ve yüzde 100 doluluk oranıyla zirvede yer aldı. Onu 75 bin taraftar ve yine yüzde 100 doluluk oranıyla Bayern Münih izledi. Manchester United, İnter ve Milan ilk 5'e adını yazdırdı. 44 bin 961 taraftar ortalaması ve % 86.1 doluluk oranıyla Galatasaray 35., 40 bin 894 seyirci ve % 85.5 doluluk oranıyla Fenerbahçe ise 47. sırada kendine yer buldu.
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