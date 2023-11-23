TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da iddialı bir başlangıç yaptı.
Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da iddialı bir başlangıç yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı.
Galatasaray'ın bu serisi Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynanan ve 2-1'lik skorla kaybedilen maçın ardından sona erdi.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son olarak deplasmanda Bayern Münih'e 2-1'lik skorla kaybetti
Sarı-kırmızılılar son maçlardan olumsuz sonuçlar alsa da o yıldız gösterdiği performansla alkışları üzerinde toplamayı başardı.
Abdülkerim Bardakcı geçen sezon gösterdiği istikrarlı performansı yeni sezonda da sürdürmeye devam ediyor.
29 yaşındaki yıldız isim yeni sezonda da Galatasaray'ın Süper Lig'de liderlik mücadelesi vermesinde büyük rol oynuyor.
Oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan futbolcu pek çok takımın transfer listesine girmişti.
Son olarak ise yönetimden yıldız stoper hakkında flaş karar geldi.
TEKLİFLER ASKIYA ALINDI!
Sarı-kırmızılı kulüp, Sacha Boey'da olduğu gibi Abdülkerim'de de aynı rotayı izleyecek.
Oyuncunun devre arasında Cimbom'dan ayrılma ihtimali bulunmuyor. Teklifler şimdilik askıya alındı.
MİLLİ MAÇLARDA BÜYÜK ALKIŞ ALDI!
Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nu lider olarak tamamlamasında kilit rol oynadı.
Futbolcu bu anlamda transferde pek çok takımın ilgisini çekti.