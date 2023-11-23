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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bazı futbolcular yeni sezonda gösterdikleri performansla transferin gözdesi haline geldiler. Cimbom'da pek çok talibi bulunan o oyuncu için ise yönetim harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 11:54 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 11:58
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da iddialı bir başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

Cimbom bu beraberliğin ardından Süper Lig'de 10 maçlık bir galibiyet serisi elde etmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

Galatasaray'ın bu serisi Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynanan ve 2-1'lik skorla kaybedilen maçın ardından sona erdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son olarak deplasmanda Bayern Münih'e 2-1'lik skorla kaybetti

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

Sarı-kırmızılılar son maçlardan olumsuz sonuçlar alsa da o yıldız gösterdiği performansla alkışları üzerinde toplamayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

Abdülkerim Bardakcı geçen sezon gösterdiği istikrarlı performansı yeni sezonda da sürdürmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

29 yaşındaki yıldız isim yeni sezonda da Galatasaray'ın Süper Lig'de liderlik mücadelesi vermesinde büyük rol oynuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

Oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan futbolcu pek çok takımın transfer listesine girmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

Son olarak ise yönetimden yıldız stoper hakkında flaş karar geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

TEKLİFLER ASKIYA ALINDI!

Sarı-kırmızılı kulüp, Sacha Boey'da olduğu gibi Abdülkerim'de de aynı rotayı izleyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

Oyuncunun devre arasında Cimbom'dan ayrılma ihtimali bulunmuyor. Teklifler şimdilik askıya alındı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

MİLLİ MAÇLARDA BÜYÜK ALKIŞ ALDI!

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nu lider olarak tamamlamasında kilit rol oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! Teklifler askıya alındı

Futbolcu bu anlamda transferde pek çok takımın ilgisini çekti.

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