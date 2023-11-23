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İstanbul'a demir attı
Cimbom, ligin ilk yarısında kalan maçlarda sadece 1 defa İstanbul dışına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 13. haftada sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. 14. hafta maçı Pendik'te oynanacak. 15. hafta evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. 16. hafta Sivasspor deplasmanı için İstanbul'dan ayrılacak. Ardından evinde Karagümrük ile oynayacak. İlk yarının son maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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