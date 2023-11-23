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Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, 13. hafta müsabakasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 15:25 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 15:31
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Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray - Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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