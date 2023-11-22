TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

Galatasaray'da yönetim ile Sacha Boey arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.
Galatasaray'da yönetim ile Sacha Boey arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.
Ancak Fransız sağ bek ile henüz anlaşma yok.
23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kurmaylardan 2.5 milyon euro istiyor.
Galatasaray ise maksimum 2 milyon euro'ya kadar çıkıyor.
Öte yandan oyuncunun serbest kalma bedelinde de taraflar el sıkışmadı.
Henüz bir anlaşma olmamasına rağmen iki taraf da sonuç için umutlu...
Galatasaray'ın bu sezon en istikararlı isimlerinden olan Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayla 22 maça çıktı.
Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 1 de gol kaydetti.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro...