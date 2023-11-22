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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Bu sezon Galatasaray'ın en istikararlı isimlerinden olan Sacha Boey'in sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı. Fransız sağ bekin, sarı-kırmızılı takımdan istediği rakam belli oldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 07:51
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

Galatasaray'da yönetim ile Sacha Boey arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

Ancak Fransız sağ bek ile henüz anlaşma yok.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kurmaylardan 2.5 milyon euro istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

Galatasaray ise maksimum 2 milyon euro'ya kadar çıkıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

Öte yandan oyuncunun serbest kalma bedelinde de taraflar el sıkışmadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

Henüz bir anlaşma olmamasına rağmen iki taraf da sonuç için umutlu...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

Galatasaray'ın bu sezon en istikararlı isimlerinden olan Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayla 22 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

Fransız yıldız, bu karşılaşmalarda 1 de gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Boey bilmecesi! İstediği rakam...

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

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