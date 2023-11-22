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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, yeni takımında beklenen seviyeye ulaşamadı. İngiliz basını ise yıldız futbolcunun ülkesine dönebileceğini öne sürdü. Zaniolo'yu isteyen takımlar belli oldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 09:16
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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

Galatasaray, sezon başında İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu Aston Villa'ya kiralamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

Yeni takımında henüz skor üretemeyen genç yıldızın takımdan ayrılacağı iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

İngiliz ve İtalyan basını, Zaniolo'nun Premier Lig macerasının bitmek üzere olduğunu yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

Zaniolo'ya Fiorentina ve Bologna'nın talip olduğu vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

Bu sezon 14 maçta gol atamayan oyuncunun Cimbom ile konratı 2027'de bitecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

24 yaşındaki futbolcu, Aston Villa formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı ancak skora katkı yapamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter, Roma, Galatasaray ve Aston Villa'da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda...

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

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