GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo İtalya'ya mı dönüyor? İşte talipleri

Galatasaray, sezon başında İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu Aston Villa'ya kiralamıştı.
Galatasaray, sezon başında İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu Aston Villa'ya kiralamıştı.
Yeni takımında henüz skor üretemeyen genç yıldızın takımdan ayrılacağı iddia edildi.
İngiliz ve İtalyan basını, Zaniolo'nun Premier Lig macerasının bitmek üzere olduğunu yazdı.
Zaniolo'ya Fiorentina ve Bologna'nın talip olduğu vurgulandı.
Bu sezon 14 maçta gol atamayan oyuncunun Cimbom ile konratı 2027'de bitecek.
24 yaşındaki futbolcu, Aston Villa formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı ancak skora katkı yapamadı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter, Roma, Galatasaray ve Aston Villa'da forma giydi.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
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