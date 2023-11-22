Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, önemli açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılılar, 22.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla İtalyan yıldızı Ada ekibine kiraladı.
Sözleşmede 5 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro da şarta bağlı bonus yer aldı.
Aston Villa'da bu sezon 15 resmi müsabakada forma giyen Zaniolo, gol veya asist katkısı veremedi.
İngiliz ekibindeki geleceği merak konusu olan Nicolo Zaniolo, Tottenham ile oynayacakları müsabaka öncesi konuştu.
İşte o sözler...
Nicolo Zaniolo yaptığı açıklamada, "Aston Villa güçlü bir takım. Tottenham ile oldukça zor bir maçımız var ama biz güçlü bir takımız ve maçı kazanabiliriz.
Eğer olması gerektiği gibi mücadele edersek kazanamayacağımız takım yok.
Hala birçok maç var. Kesinlikle güçlü bir takımız ve hedeflere ulaşacak söz hakkımız var." ifadelerini kullandı.
"MUTLUYUM, KALİTEMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"
İtalyan yıldız ayrıca, "Değişiklik yaptığınızda zamana ihtiyacınız olur. Mutluyum, çünkü Premier Lig harika bir yer.
Aston Villa da harika bir takım. Ancak uyum sağlamam gerekiyor. Önümde çok zaman var.
Bunu en iyi şekilde değerlendirip kalitemi göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.