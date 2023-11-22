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Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralanan Nicolo Zaniolo, şu ana kadar beklenen performansı sergileyemedi. İngiltere'ye uyum sağlamaya çalışan genç yıldız, henüz skor katkısı veremedi. Aston Villa'daki son durumu merak edilen Zaniolo, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 18:39
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Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, önemli açıklamalarda bulundu.

Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler

Sarı-kırmızılılar, 22.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla İtalyan yıldızı Ada ekibine kiraladı.

Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler

Sözleşmede 5 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro da şarta bağlı bonus yer aldı.

Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler

Aston Villa'da bu sezon 15 resmi müsabakada forma giyen Zaniolo, gol veya asist katkısı veremedi.

Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler

İngiliz ekibindeki geleceği merak konusu olan Nicolo Zaniolo, Tottenham ile oynayacakları müsabaka öncesi konuştu.

İşte o sözler...

Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler

Nicolo Zaniolo yaptığı açıklamada, "Aston Villa güçlü bir takım. Tottenham ile oldukça zor bir maçımız var ama biz güçlü bir takımız ve maçı kazanabiliriz.

Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler

Eğer olması gerektiği gibi mücadele edersek kazanamayacağımız takım yok.

Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler

Hala birçok maç var. Kesinlikle güçlü bir takımız ve hedeflere ulaşacak söz hakkımız var." ifadelerini kullandı.

Aston Villa'da mutlu mu? Zaniolo'dan flaş sözler

"MUTLUYUM, KALİTEMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"
İtalyan yıldız ayrıca, "Değişiklik yaptığınızda zamana ihtiyacınız olur. Mutluyum, çünkü Premier Lig harika bir yer.

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