Haberler Galatasaray Galatasaray - Manchester United maçı canlı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Galatasaray - Manchester United maçı izle

Galatasaray - Manchester United maçı canlı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Galatasaray - Manchester United maçı izle

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta müsabakasında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Galatasaray, kalan iki maçını da kazanarak gruptan çıkmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 22:51 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 23:21
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray - Manchester United maçı canlı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Galatasaray - Manchester United maçı izle

Galatasaray - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Olay karar sonrası binlerce mesaj attılar: Geri dönüyor…
Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu
Galler öne geçti! Golü izleyin
Çağlar Söyüncü neden yok? Montella açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Salih Özcan savaşı! İşte bonservis bedeli
Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi
Steam'de TL'den dolara geçildi, fiyatlar uçtu!
Süper Loto çekildi! (21 Kasım)
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN 2023? | Kış lastiği hangi ayda takılır? Erken takılır mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galler öne geçti! Golü izleyin Galler öne geçti! Golü izleyin 23:00
Çağlar Söyüncü neden yok? Montella açıkladı! Çağlar Söyüncü neden yok? Montella açıkladı! 22:15
VakıfBank deplasmanda kazandı! VakıfBank deplasmanda kazandı! 21:20
Temsilcisi resmen açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray... Temsilcisi resmen açıkladı! F.Bahçe ve G.Saray... 21:04
Göztepe'ye Bulgar teknik adam! Göztepe'ye Bulgar teknik adam! 20:57
Salih Özcan savaşı! İşte bonservis bedeli Salih Özcan savaşı! İşte bonservis bedeli 20:54
Daha Eski
Altay'da Serkan Afacan dönemi! Altay'da Serkan Afacan dönemi! 20:16
Türk takımlarının İsrail ekipleriyle yapacağı maçların yeri değişti Türk takımlarının İsrail ekipleriyle yapacağı maçların yeri değişti 20:11
F.Bahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor F.Bahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor 19:28
Beşiktaş taktik çalıştı! Beşiktaş taktik çalıştı! 19:26
Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi Ali Koç ve Dursun Özbek PFDK'ye sevk edildi 19:24
Eski dünya yıldızı Ronaldinho zor durumda! Eski dünya yıldızı Ronaldinho zor durumda! 19:13