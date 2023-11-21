GALATASARAY HABERLERİ - Gönderilmesi gündemdeydi... Buruk'tan Ndombele kararı!

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele henüz beklentileri karşılayamadı.
Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele henüz beklentileri karşılayamadı.
Milliyet'te yer alan haberde Fransız oyuncunun milli arada ekstra çalışmalar yaparak Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.
Aslan'ın tartışılan yıldızının antrenmanlarda son derece istekli bir görüntü çizdiği ve her geçen gün performansının arttığı bildirildi.