Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Gönderilmesi gündemdeydi... Buruk'tan Ndombele kararı!

GALATASARAY HABERLERİ - Gönderilmesi gündemdeydi... Buruk'tan Ndombele kararı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Tanguy Ndombele'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Devre arasında gönderilmesi gündemde olan Fransız orta saha, antrenmanlarını aksatmadan çalışmaya devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncu için teknik direktör Okan Buruk da kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 09:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ndombele Alanyaspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele henüz beklentileri karşılayamadı.

Ndombele Alanyaspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Milliyet'te yer alan haberde Fransız oyuncunun milli arada ekstra çalışmalar yaparak Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.

Ndombele Alanyaspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Aslan'ın tartışılan yıldızının antrenmanlarda son derece istekli bir görüntü çizdiği ve her geçen gün performansının arttığı bildirildi.

Ndombele Alanyaspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Transferin son günü Tottenham'dan bedavaya kiralanan Fransız oyuncu futbolundan çok fazla kiloları ile gündeme geliyordu.

Ndombele Alanyaspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Geride kalan haftalarda büyük hayal kırıklığı yaratan ve katkı veremeyen yıldız futbolcunun opsiyonunun kullanılmaması ve devre arasında yolların ayrılması bekleniyordu.26 yaşındaki oyuncu için verilen milli ara ilaç gibi geldi.

Ndombele Alanyaspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Florya'daki çalışmalarda bir hayli çalışkan olduğu belirtilen Ndombele için doğru zamanı bekleyen Teknik Direktör Okan Buruk'un, oyuncusuna zorlu periyotta şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Ndombele Alanyaspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

OKAN BURUK'TAN NDOMBELE'YE: KENDİNİ GÖSTERME ZAMANIN GELDİ

Özellikle orta alanda Ndombele'nin hazır durumuna gelmesiyle beraber işlerinin rahatlayacağını düşünen Buruk'un futbolcusuyla özel bir toplantı yaptığı da belirtildi.

Ndombele Alanyaspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Sarı-kırmızılı teknik adamın "Oynaman için en doğru zamanı bekledik.

Ndombele Alanyaspor maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Özel bir oyuncusun ve senden büyük beklentilerimiz var. Artık kendini gösterme zamanın geldi" dediği öğrenildi.

DİĞER
‘Tamam en fakir sizsiniz…’ yorumlarına fenomen çift Özlem Öz ile Tayyar Öz'den yanıt gecikmedi! Tek tek paylaştı...
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 46. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler | Gazzeli hastalar Ankara'da
Fred ne zaman sahalara dönecek?
Çağlar Söyüncü F.Bahçe'ye! Transfer böyle bitecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi!
Aslan'a Danimarkalı Maestro!
DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI KASIM 2023 | 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?
Doğalgaz destek süresi uzatıldı! İşte son tarih
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN? | Öğretmenler Günü hangi gün, ayın kaçı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen Şengün'ün 30 sayısı yeterli olmadı! Alperen Şengün'ün 30 sayısı yeterli olmadı! 10:03
Buruk'tan Ndombele kararı! Buruk'tan Ndombele kararı! 09:58
Çalımbay iki ismin üzerini çizdi! Çalımbay iki ismin üzerini çizdi! 09:49
Rennes'ten sürpriz hamle! İşte o isim... Rennes'ten sürpriz hamle! İşte o isim... 09:34
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Kasım bugün kimin maçı var? 07:50
İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... İşte Euro 2024 bileti alan ülkeler... 00:50
Daha Eski
Kazakistan'ı deviren Slovenya EURO 2024'te! Kazakistan'ı deviren Slovenya EURO 2024'te! 00:50
Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! Bardhi K. Makedonya'ya 1 puanı getirdi! 00:50
Arnavutluk lider tamamladı! Arnavutluk lider tamamladı! 00:50
İtalya EURO 2024 bileti aldı! İtalya EURO 2024 bileti aldı! 00:50
Danimarka prestij maçında K. İrlanda'ya yenildi! Danimarka prestij maçında K. İrlanda'ya yenildi! 00:50
Çekya grubunu 2. sırada tamamladı! Çekya grubunu 2. sırada tamamladı! 00:50