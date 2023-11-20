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Transfer planları değişecek

Toplam gelir 45.2 milyon euro’ya çıkacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Transfer planları değişecek

Üç elemeden çıkmayı başaran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolculuğunda bu sezon yaklaşık 30 milyon euro'luk bir gelire hak kazandı. Ayak bastı parası, katsayı ve market gelirinden 25 milyon euro alan Cimbom, bir galibiyet ve bir beraberlik için 4 milyon Euro kazandı. Eğer kalan iki maçını da kazanır son 16 turuna kalırsa 15.2 milyon euro daha alacak ve geliri 45.2 milyon euro'ya yükselecek. Bu durum devre arasındaki transfer stratejisini de doğrudan etkileyecek. Kadroya üst turlar ve lig yarışı da düşünülerek nokta atışı, yıldız isimler eklenecek.

Bayern Münih ile oynadığı iki maçta pozisyonları gole çeviremeyen G.Saray, M.United maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.

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