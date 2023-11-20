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Boey: Birçok teklif geldi
Cimbom'un başarılı ismi Sacha Boey, Carre ile yaptığı röportajda hangi takımların kendisiyle ilgilendiği açıkladı. Fransız sağ bek, "Marsilya'nın benimle ilgilendiği doğru. Fransız ekiple temasım oldu ama Galatasaray'a bunun yanı sıra birçok teklif geldi" dedi. "Arsenal'dan teklif aldın mı?" sorusuna ise "Galatasaray ile Arsenal arasında görüşmeler oldu. Benim için ilgi varsa, teklif yoksa bunun hiçbir anlamı yok" şeklinde cevap verdi.
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