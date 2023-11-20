Haberler Galatasaray Boey: Birçok teklif geldi

Boey: Birçok teklif geldi

Cimbom'un başarılı ismi Sacha Boey, Carre ile yaptığı röportajda hangi takımların kendisiyle ilgilendiği açıkladı. Fransız sağ bek, "Marsilya'nın benimle ilgilendiği doğru. Fransız ekiple temasım oldu ama Galatasaray'a bunun yanı sıra birçok teklif geldi" dedi. "Arsenal'dan teklif aldın mı?" sorusuna ise "Galatasaray ile Arsenal arasında görüşmeler oldu. Benim için ilgi varsa, teklif yoksa bunun hiçbir anlamı yok" şeklinde cevap verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Boey: Birçok teklif geldi
Cimbom'un başarılı ismi Sacha Boey, Carre ile yaptığı röportajda hangi takımların kendisiyle ilgilendiği açıkladı. Fransız sağ bek, "Marsilya'nın benimle ilgilendiği doğru. Fransız ekiple temasım oldu ama Galatasaray'a bunun yanı sıra birçok teklif geldi" dedi. "Arsenal'dan teklif aldın mı?" sorusuna ise "Galatasaray ile Arsenal arasında görüşmeler oldu. Benim için ilgi varsa, teklif yoksa bunun hiçbir anlamı yok" şeklinde cevap verdi.
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