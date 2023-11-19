TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Çizme'den sol bek geliyor!

Galatasaray devre arasında önceliği sol bek transferine verecek. Uzun zamandır sol bek problemi yaşan Cimbom, satın alma opsiyonu ile birlikte Leipzig'den kiralanan Angelino'dan istediği verimi alamadı.
O bölgede alternatif olarak kullanılan Kazımcan Karataş'ın da etkisiz futbolu ve yaptığı kritik hatalar sebebiyle devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım rotasını İtalya'ya çevirdi.
Galatasaray, İtalya Seri A ekibi Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı gündemine aldı.