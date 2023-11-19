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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Çizme'den sol bek geliyor!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen yönetim önceliğini sol bek bölgesine verdi. Angelino ve Kazımcan'ın beklentileri karşılayamaması üzerine sarı-kırmızılılar rotasını İtalya'ya kırdı. İşte Cimbom'un peşindeki yıldız oyuncu... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

Galatasaray devre arasında önceliği sol bek transferine verecek. Uzun zamandır sol bek problemi yaşan Cimbom, satın alma opsiyonu ile birlikte Leipzig'den kiralanan Angelino'dan istediği verimi alamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

O bölgede alternatif olarak kullanılan Kazımcan Karataş'ın da etkisiz futbolu ve yaptığı kritik hatalar sebebiyle devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım rotasını İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

Galatasaray, İtalya Seri A ekibi Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

MESAİ BAŞLIYOR
30 yaşındaki futbolcunun, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İtalyan basını, Spinazzola'nın, kulübünden yeni sözleşme teklifi beklediğini ve bu teklifin gelmemesi halinde takımdan ayrılabileceğini dile getirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

Bu gelişme üzerine sarıkırmızılıların 24 kez Milli Takım forması giyen, sol ve sağ bekte görev yapabilen Leonardo Spinazzola'yı listesine eklediği ve transferde şartları zorlayacağı iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

Başkanvekili Erden Timur'un önümüzdeki günlerde İtalya'ya çıkartma yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

Spinazzola Juventus ile İtalya ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Roma ile Konferans Ligi kupasını kucakladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

2021'de ise İtalya ile Avrupa Şampiyonluğuna ortak oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

TAM BIR JOKER
Defansın solunda ve kanatta forma giyebilen 30 yaşındaki futbolcu ayrıca sağ bek, merkez orta saha olarak oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

Ayrıca 3 maçta stoperde bile oynamışlığı bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

Kariyeri boyunca 336 maça çıkan oyuncu, 21 gol atarken 34 de asisti bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

ROMA 29.5 MİLYON EURO ÖDEDİ
Kariyeri boyunca birçok takımda forma giymesine karşın Leonardo Spinazzola, hiç İtalya dışına çıkmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

30 yaşındaki futbolcu, Juventus, Empoli, Virtus Lanciano, Siena, Atalanta, Vicenza, Perugia'da forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

Son olarak 1 Temmuz 2019'da Juventus'tan Roma'ya transfer oldu. Roma bu transfer için tam 29.5 milyon euro ödedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sol beke bomba isim! İtalyan yıldız için düğmeye basıldı

İtalyan futbolcu Roma formasıyla 126 resmi müsabakaya çıktı. Bu maçlarda ise takımı adına 7 gol kaydetti.

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