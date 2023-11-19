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Galatasaray - Manchester United maçı canlı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Galatasaray - Manchester United maçı izle

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta müsabakasında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Galatasaray, kalan iki maçını da kazanarak gruptan çıkmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 17:30 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 17:40
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Galatasaray - Manchester United maçı canlı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? Galatasaray - Manchester United maçı izle

Galatasaray - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray için kritik fikstür devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Galatasaray, kazanmak ve gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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