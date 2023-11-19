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GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Davinson Sanchez transferinin ardından gözden düşen ve bu sezon sıklıkla yedek kalan Victor Nelsson'a İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. Yönetim de Danimarkalı futbolcuyu kiralık göndermeye sıcak bakıyor. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 14:33
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GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

Galatasaray'da Victor Nelsson, Davinson Sanchez transferinin ardından gölgede kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson'a İngiltere'den bir talip çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

LUTON TOWN İSTİYOR

Takvim'in haberine göre Premier Lig ekiplerinden Luton Town, 25 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında kiralamak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

Teknik direktör Okan Buruk, Danimarkalı stoperi düzenli olarak ilk 11'de düşünmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

Nelsson'un kiralanmasına yönetim sıcak bakıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

Fakat; Nelsson'un, Luton Town'ın İngiltere Ligi'nde alt sıralarda yer alması ve küme düşme riskinin olması nedeniyle bu transfere olumlu yaklaşmadığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

Cimbom, Nelsson'u önce kiralamayı, sezon sonunda da satmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

15 KARŞILAŞMADA GÖREV ALDI

Nelsson önceki sezon daha aktif görev alıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

35 maça çıkan Nelsson, bu sezon ise istediği şekilde süre alamıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

Nelsson, Galatasaray formasıyla bu sezon 15 maçın 11'inde başlangıç kadrosunda şans buldu

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

Bu mücadelelerde 1015 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

25 yaşındaki oyuncu Danimarka Milli Takımı'nda eskisi kadar gözde değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

Nelsson'un Aslan ile kontratı 2026'ya kadar sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

G.Saray yönetimi, Nelsson'dan sezon başında 20-25 milyon Euro gelir bekliyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

Kurmayların futbolcu için devre arasında kiralık formülünü devreye sokma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

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