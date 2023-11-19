GALATASARAY HABERLERİ - Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek

Galatasaray'da Victor Nelsson, Davinson Sanchez transferinin ardından gölgede kaldı.
Galatasaray'da Victor Nelsson, Davinson Sanchez transferinin ardından gölgede kaldı.
Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson'a İngiltere'den bir talip çıktı.
LUTON TOWN İSTİYOR
Takvim'in haberine göre Premier Lig ekiplerinden Luton Town, 25 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında kiralamak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Danimarkalı stoperi düzenli olarak ilk 11'de düşünmüyor.
Nelsson'un kiralanmasına yönetim sıcak bakıyor.
Fakat; Nelsson'un, Luton Town'ın İngiltere Ligi'nde alt sıralarda yer alması ve küme düşme riskinin olması nedeniyle bu transfere olumlu yaklaşmadığı öğrenildi.
Cimbom, Nelsson'u önce kiralamayı, sezon sonunda da satmayı hedefliyor.
15 KARŞILAŞMADA GÖREV ALDI
Nelsson önceki sezon daha aktif görev alıyordu.
35 maça çıkan Nelsson, bu sezon ise istediği şekilde süre alamıyor.
Nelsson, Galatasaray formasıyla bu sezon 15 maçın 11'inde başlangıç kadrosunda şans buldu
Bu mücadelelerde 1015 dakika sahada kaldı.
25 yaşındaki oyuncu Danimarka Milli Takımı'nda eskisi kadar gözde değil.
Nelsson'un Aslan ile kontratı 2026'ya kadar sürüyor.
G.Saray yönetimi, Nelsson'dan sezon başında 20-25 milyon Euro gelir bekliyordu.
Kurmayların futbolcu için devre arasında kiralık formülünü devreye sokma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.
1.3 MİLYON EURO KAZANIYOR
Kopenhag'a bonservisi için 7 milyon Euro ödeneceği duyurulan Victor Nelsson, G.Saray'da yıllık 1.3 milyon Euro gelir elde ediyor.