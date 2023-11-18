Haberler Galatasaray Vecino'dan flaş Galatasaray itirafı! "Yaptığım ilk şey..."

Vecino'dan flaş Galatasaray itirafı! "Yaptığım ilk şey..."

Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Vecino, yapılan görüşmelerle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Lazio'da kalmayı seçen Vecino, sarı-kırmızılılara transfer olmama nedenini açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 21:42
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Vecino'dan flaş Galatasaray itirafı! "Yaptığım ilk şey..."

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Matias Vecino, önemli açıklamalarda bulundu.

Vecino'dan flaş Galatasaray itirafı! "Yaptığım ilk şey..."

Süper Lig devi Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde yıldız isim için devreye girmişti.

Vecino'dan flaş Galatasaray itirafı! "Yaptığım ilk şey..."

Ancak transfer gerçekleşmemiş ve sarı-kırmızılılar, Ndombele'ye imza attırmıştı.

Vecino'dan flaş Galatasaray itirafı! "Yaptığım ilk şey..."

Uruguaylı orta saha oyuncusu transfer döneminde Galatasaray'dan gelen teklifle ilgili konuştu.

Vecino'dan flaş Galatasaray itirafı! "Yaptığım ilk şey..."

"GALATASARAY SÜRPRİZ OLDU"
Vecino, "Benim için sürpriz oldu çünkü transfer döneminin sonunda geldi. Yeni oyuncular da transfer edildiği için ilk yaptığım şey teknik direktörle konuşmak ve ne düşündüğünü anlamak oldu.

Vecino'dan flaş Galatasaray itirafı! "Yaptığım ilk şey..."

Sarri ayrılmamı istemedi ve bu beni gerçekten memnun etti çünkü bana güvendiğini gösterdi.

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