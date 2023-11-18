Vecino'dan flaş Galatasaray itirafı! "Yaptığım ilk şey..."

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Matias Vecino, önemli açıklamalarda bulundu.
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Matias Vecino, önemli açıklamalarda bulundu.
Süper Lig devi Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde yıldız isim için devreye girmişti.
Ancak transfer gerçekleşmemiş ve sarı-kırmızılılar, Ndombele'ye imza attırmıştı.
Uruguaylı orta saha oyuncusu transfer döneminde Galatasaray'dan gelen teklifle ilgili konuştu.
"GALATASARAY SÜRPRİZ OLDU"
Vecino, "Benim için sürpriz oldu çünkü transfer döneminin sonunda geldi. Yeni oyuncular da transfer edildiği için ilk yaptığım şey teknik direktörle konuşmak ve ne düşündüğünü anlamak oldu.
Sarri ayrılmamı istemedi ve bu beni gerçekten memnun etti çünkü bana güvendiğini gösterdi.
Ayrıca ailecek çok mutlu olduğumuz Roma'dan taşınmak da hiç kolay olmazdı" dedi.