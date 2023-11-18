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Kopenhag'da Galatasaray endişesi!

Son dakika spor haberi: Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, zorlu mücadele öncesi flaş bir hamlede bulundu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada; Kopenhaglı taraftarların maç biletlerini Galatasaraylı taraftarlara satmaması istendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 20:09 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 21:05
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Kopenhag'da Galatasaray endişesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu son maçında Kopenhag ile Parken Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

KOPENHAG'DAN TRİBÜN ÖNLEMİ!

Sarı kırmızılı takımın Manchester United ve Bayern Münih deplasmanlarında, ev sahibi taraftarların arasına giren birçok Galatasaraylı taraftarlar görülmüştü. Danimarka ekibi buna önlem almak adına maça henüz 3 hafta kalmasına rağmen flaş bir açıklama yaptı.

"BİLETLERİ SATMAYIN"

Kuzey temsilcisi, resmi siteden yaptığı duyuru ile Kopenhaglı taraftarların maç biletlerini Galatasaraylı taraftarlara satmamasını istedi.

Yapılan açıklamada, "Parken Stadyumu'ndaki 2 Şampiyonlar Ligi maçında da sorun yaşanmadı. Son maç Galatasaray karşısında oynanacak ve sorun yaşanmaması için biletlerinizi koruyun. Biletler diğer maçlar gibi şimdiden tükendi. Bayern Münih ve Manchester United maçlarında Galatasaray taraftar gruplarının stadyumlara girdiğini gördük. Bunun yaşanmaması ve gruptan çıkma mücadelesinde takımınızı desteklemek için stadyumda yerinizi alın." ifadeleri kullanıldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda gruptan çıkma mücadelesi veren Kopenhag ve Galatasaray 4'er puanla 2 ve 3. sıraları paylaşıyor. Bayern Münih 12 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, Manchester United 3 puanla son sırada yer alıyor.

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