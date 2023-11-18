Galatasaray'da Cedric Bakambu'ya büyük onur! O listede aday gösterildi

Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların futbolcusu Cedric Bakambu ülkesi Demokratik Kongo'da kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla bölge halkına yaptığı yardımlar nedeniyle bu prestijli ödülün adayları arasında yer aldı. FIFPro ödülünü kazananlar 23 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

Cedric Bakambu, okuma-yazma, sağlık, spor ve kişisel gelişisim konusunda eğitimler veren vakfın kuruluş hikeysiyle ilgili olarak, "Çocukların yaşadığı dram beni çok etkilemişti. Mutlaka bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm ve 2019'da bu vakfı kurdum." şeklinde açıklama yaptı.