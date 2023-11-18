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Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sezon başında kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcunun alternatifini Norveç'te buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

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Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

Sarı-kırmızılılarda ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

Sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Cimbom, ocak ayında yapacağı takviyelerle üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.

Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Aslan'ın önceliklerinden biri de orta saha transferi...

Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

Galatasaray sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamadı.

Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Fransız futbolcuyu ara transfer döneminde İngiliz ekibine geri göndermek istiyor.

Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

Cimbom'un bir diğer yeni transferi Kerem Demirbay da beklenen performansı sergileyemedi.

Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

Sergio Oliveira'yı da kadroda düşünmeyen ve bu bölgede sık sık Kaan Ayhan'a şans veren Okan Buruk, orta saha takviyesi istedi.

Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da listeye bir isim daha eklendi.

Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

ALBERT GRONBAEK LİSTEDE

Cimbom'un yeni hedefi Bodo/Glimt'in Danimarkalı orta saha oyuncusu Albert Gronbaek oldu.

Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA DİKKAT ÇEKTİ

Norveç ekibinin Beşiktaş'la oynadığı maçlarda performansıyla dikkat çeken Gronbaek için temaslara başlandı.

Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

Merkez orta sahanın yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, yönetimden sarı-kımızılı kulübe transferi için kolaylık gösterilmesini istedi.

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