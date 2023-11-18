Galatasaray'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
Sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Cimbom, ocak ayında yapacağı takviyelerle üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Aslan'ın önceliklerinden biri de orta saha transferi...
Galatasaray sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele'den istediği katkıyı alamadı.
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Fransız futbolcuyu ara transfer döneminde İngiliz ekibine geri göndermek istiyor.
Cimbom'un bir diğer yeni transferi Kerem Demirbay da beklenen performansı sergileyemedi.
Sergio Oliveira'yı da kadroda düşünmeyen ve bu bölgede sık sık Kaan Ayhan'a şans veren Okan Buruk, orta saha takviyesi istedi.
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da listeye bir isim daha eklendi.
ALBERT GRONBAEK LİSTEDE
Cimbom'un yeni hedefi Bodo/Glimt'in Danimarkalı orta saha oyuncusu Albert Gronbaek oldu.
BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA DİKKAT ÇEKTİ
Norveç ekibinin Beşiktaş'la oynadığı maçlarda performansıyla dikkat çeken Gronbaek için temaslara başlandı.
Merkez orta sahanın yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, yönetimden sarı-kımızılı kulübe transferi için kolaylık gösterilmesini istedi.
Bodo/Glimt'le sözleşmesi 2027'de bitecek olan Gronbaek, bu sezon çıktığı 10 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.