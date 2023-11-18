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Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Angelino şoku yaşanıyor. Leipzig'den 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan İspanyol sol bek, beklenen performansı sergileyemedi. Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyen Angelino'nun sözleşmesinde değişikliğe gitmek isteyen yönetim, Leipzig ile masaya oturdu. Alman ekibinden Cimbom'a kötü haber geldi. İşte yapılan görüşmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 18:14
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Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi...

Galatasaray, 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Angelino'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi...

İspanyol sol bekin satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.

Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi...

Büyük umutlarla kadroya katılan yıldız oyuncu, beklenen performansı sergileyemedi.

Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi...

Süper Lig'de 8 karşılaşmada görev alan Angelino, 1 asistlik katkı verdi.

Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi...

3 MAÇA DAHA ÇIKARSA...
Galatasaray'da şu ana kadar 17 maçta görev yapan Angelino'nun satın alma maddesi, 3 maça daha çıkması halinde devreye girecek ve Galatasaray bonservisini 6 milyon euro karşılığında almak durumunda kalacak.

Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi...

Beklenen performansı veremeyen Angelino için Galatasaray'ın Leipzig ile görüşüp satın alma opsiyonunu kaldıracağı yönünde haberler çıkmıştı.

Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi...

LEIPZIG'DEN OLUMSUZ YANIT GELDİ
Hürriyet'in Bild'den derlediği habere göre; İki takım bu konuyla ilgili görüştü ve Leipzig'den olumsuz yanıt geldi.

Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi...

Haberde Galatasaray'ın Leipzig ile yaptığı görüşmede; 6 milyon euro'luk satın alma bedelinin sözleşmeden çıkarılmasını istedi.

Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi...

Ancak Alman kulübün sözleşmede değişikliğe gitmeye yanaşmadığı ifade edildi.

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