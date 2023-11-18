Galatasaray'a Angelino şoku! Sözleşmesi...

Galatasaray, 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Angelino'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Galatasaray, 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Angelino'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
İspanyol sol bekin satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Büyük umutlarla kadroya katılan yıldız oyuncu, beklenen performansı sergileyemedi.
Süper Lig'de 8 karşılaşmada görev alan Angelino, 1 asistlik katkı verdi.
3 MAÇA DAHA ÇIKARSA...
Galatasaray'da şu ana kadar 17 maçta görev yapan Angelino'nun satın alma maddesi, 3 maça daha çıkması halinde devreye girecek ve Galatasaray bonservisini 6 milyon euro karşılığında almak durumunda kalacak.
Beklenen performansı veremeyen Angelino için Galatasaray'ın Leipzig ile görüşüp satın alma opsiyonunu kaldıracağı yönünde haberler çıkmıştı.
LEIPZIG'DEN OLUMSUZ YANIT GELDİ
Hürriyet'in Bild'den derlediği habere göre; İki takım bu konuyla ilgili görüştü ve Leipzig'den olumsuz yanıt geldi.
Haberde Galatasaray'ın Leipzig ile yaptığı görüşmede; 6 milyon euro'luk satın alma bedelinin sözleşmeden çıkarılmasını istedi.
Ancak Alman kulübün sözleşmede değişikliğe gitmeye yanaşmadığı ifade edildi.
OPSİYON DEVREYE GİRECEK!
Bild'in haberinde son iki maçta süre almayan Angelino'nun zorlu fikstürde yeniden ilk 11'de görev alacağı ve satın alma opsiyonunun büyük ihtimalle devreye gireceği belirtildi.