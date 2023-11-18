GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Cimbom diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek istiyor.
Bu anlamda sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Aslan pek çok bölgeye çeşitli takviyeler yaparken yapılan transferler büyük yankı uyandırdı.
Cimbom'da bazı transferler gösterdikleri performansla büyük alkış alırken bazıları sınıfta kaldı.
Galatasaray'ın son olarak Süper Lig'de yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisi ise Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynanan ve 2-1'lik skorla kaybedilen maçın ardından sona erdi.
Diğer yandan Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Alman devi Bayern Münih'e sahasında 3-1 deplasmanda ise 2-1'lik skorlarla kaybetti.
Aslan özellikle son maçlarda alınan olumsuz sonuçların ardından devre arası öncesi transferde vites yükseltti.
Bu anlamda teknik direktör Okan Buruk'tan, Erden Timur'a flaş istek geldi.
Milli arada yönetici Erden Timur'la transfer toplantısı yapan Okan Buruk, sol bek ve 8 numara yerine öncelikli olarak en büyük ihtiyacının 9.5 numara olduğunu söyledi.
Geçen sezon Mertens'in verdiği katkıyı verecek bir 9.5 numara transferinin kendisi için çok daha hayati önem taşıdığından bahsetti.
Buruk, sezon başında gündeme gelen Joaquin Correa'nın Marsilya'ya kaptırılmasının da kendileri için dezavantaj olduğundan bahsetti.
Icardi'yi rahatlatacak ve gol sayısını belki de ikiye katlayabilecek 9.5 numara için çok fazla seçenek olmamasının ise kendisini rahatsız ettiğini kaydetti.
Bu anlamda sarı-kırmızılılarda yaşanılacak transfer gelişmeleri merakla takip ediliyor.