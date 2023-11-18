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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda devre arası transfer dönemi için kollar sıvanırkan teknik direktör Okan Buruk'tan, Erden Timur'a flaş istek geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:34 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:57
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Cimbom diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Bu anlamda sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Aslan pek çok bölgeye çeşitli takviyeler yaparken yapılan transferler büyük yankı uyandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Cimbom'da bazı transferler gösterdikleri performansla büyük alkış alırken bazıları sınıfta kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Galatasaray'ın son olarak Süper Lig'de yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisi ise Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynanan ve 2-1'lik skorla kaybedilen maçın ardından sona erdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Diğer yandan Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Alman devi Bayern Münih'e sahasında 3-1 deplasmanda ise 2-1'lik skorlarla kaybetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Aslan özellikle son maçlarda alınan olumsuz sonuçların ardından devre arası öncesi transferde vites yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Bu anlamda teknik direktör Okan Buruk'tan, Erden Timur'a flaş istek geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Milli arada yönetici Erden Timur'la transfer toplantısı yapan Okan Buruk, sol bek ve 8 numara yerine öncelikli olarak en büyük ihtiyacının 9.5 numara olduğunu söyledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Geçen sezon Mertens'in verdiği katkıyı verecek bir 9.5 numara transferinin kendisi için çok daha hayati önem taşıdığından bahsetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Buruk, sezon başında gündeme gelen Joaquin Correa'nın Marsilya'ya kaptırılmasının da kendileri için dezavantaj olduğundan bahsetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Icardi'yi rahatlatacak ve gol sayısını belki de ikiye katlayabilecek 9.5 numara için çok fazla seçenek olmamasının ise kendisini rahatsız ettiğini kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Ne sol bek ne 8 numara! Okan Buruk'tan Erden Timur'a flaş istek

Bu anlamda sarı-kırmızılılarda yaşanılacak transfer gelişmeleri merakla takip ediliyor.

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