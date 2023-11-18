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GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'nın forma giymek istediği takım belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da sezon iki sezonun öne çıkan isimlerinden olan Lucas Torreira, formasını giymek istediği takımı açıkladı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 10:27
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yine Rade Krunic!

SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI
Haberde şu ifadelere yer verildi: Oyuncunun Milan'la sözleşmesi 2025'te bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yine Rade Krunic!

Sözleşme yenileme görüşmeleri ise tıkanmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yine Rade Krunic!

Çünkü maaş konusunda anlaşmazlıklar var.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yine Rade Krunic!

Masadaki kartları değiştirebilecek tek şey var; o da, Fenerbahçe'nin Milan'a reddedemeyeceği bir teklif sunması.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yine Rade Krunic!

İtalyanlar, Milan'ın Ferdi'yi istediğini iki oyuncunun takas edilebileceğini de yazmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem yine Rade Krunic!

Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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