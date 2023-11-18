GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'nın forma giymek istediği takım belli oldu!

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde milli araya lider giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig ve Konferans Ligi'nde milli araya lider giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Devre arası transferine yoğunlaşan sarı-lacivertliler, birçok oyuncuyu mercek altına aldı.
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Yaz transfer döneminde 6 numaraya takviye yapamayan Fenerbahçe, bu bölgeyi ocak ayında güçlendirmek için harekat başlattı.
Hedefteki isim ise yine Rade Krunic...
İtalyan basınından Tuttospor, Fenerbahçe'nin ocak ayında Boşnak yıldız için Milan'a teklifte bulunmaya hazırlandığını yazdı.
Çizme medyası, Fenerbahçe'nin bu kez Krunic'i Milan'dan ayırmayı umduğunu duyurdu.
SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI
Haberde şu ifadelere yer verildi: Oyuncunun Milan'la sözleşmesi 2025'te bitiyor.
Sözleşme yenileme görüşmeleri ise tıkanmış durumda.
Çünkü maaş konusunda anlaşmazlıklar var.
Masadaki kartları değiştirebilecek tek şey var; o da, Fenerbahçe'nin Milan'a reddedemeyeceği bir teklif sunması.
İtalyanlar, Milan'ın Ferdi'yi istediğini iki oyuncunun takas edilebileceğini de yazmıştı.
Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Yıldız futbolcu bu sezon 12 maça çıkarken henüz gol katkısı yapamadı.
Boşnak ön liberonun sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.