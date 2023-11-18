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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk işbaşında! Kendini sorguladı ve...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli arada sorunları çözmek için kolları sıvadı. Oyuncularına 4 günlük izin veren başarılı hoca, kendisini Florya'ya kapattı. Ekibiyle birlikte kadro tercihleri, oyun planı ve bitiricilik başta birçok konuyu masaya yatırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk işbaşında! Kendini sorguladı ve...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk milli ara fırsatını kaçırmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk işbaşında! Kendini sorguladı ve...

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 11 haftasında 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak beğeni topladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk işbaşında! Kendini sorguladı ve...

Ancak Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Cimbom, hem yenilmezlik hem de galibiyet serisine son vermişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk işbaşında! Kendini sorguladı ve...

Teknik direktör Okan Buruk milli ara dönüşü yeniden kükremek için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk işbaşında! Kendini sorguladı ve...

"BEN DE KENDİMİ SORGULAYACAĞIM"

Okan Buruk, verilen arada yanlışları ve doğruları masaya yatırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk işbaşında! Kendini sorguladı ve...

Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularına 4 gün izin vermesine rağmen kendi izin yapmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk işbaşında! Kendini sorguladı ve...

Buruk kadro tercihleri, oyun planı, formasyon gibi konular üzerine çalıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk işbaşında! Kendini sorguladı ve...

Cimbom'da özellikle son haftalarda bitiricilik konusunda yaşanan sıkıntı ve kolay yenen goller dikkat çekiyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk işbaşında! Kendini sorguladı ve...

Teknik direktör Buruk'un bu konular üzerinde durduğu ifade ediliyor.

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