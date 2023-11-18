GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk işbaşında! Kendini sorguladı ve...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk milli ara fırsatını kaçırmadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk milli ara fırsatını kaçırmadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 11 haftasında 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak beğeni topladı.
Aslan, Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarını yenilgisiz geçmişyi.
Galatasaray grup aşamasına da bir galibiyet ve bir beraberlikle başlamıştı.
Kopenhag'la berabere kalan, Manchester United'ı yenen Aslan, Bayern Münih'le oynadığı iki maçı da kaybetti.
Teknik direktör Okan Buruk milli ara dönüşü yeniden kükremek için kolları sıvadı.
"BEN DE KENDİMİ SORGULAYACAĞIM"
Okan Buruk, verilen arada yanlışları ve doğruları masaya yatırdı.
Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularına 4 gün izin vermesine rağmen kendi izin yapmadı.
Buruk kadro tercihleri, oyun planı, formasyon gibi konular üzerine çalıştı.
Cimbom'da özellikle son haftalarda bitiricilik konusunda yaşanan sıkıntı ve kolay yenen goller dikkat çekiyordu.
Teknik direktör Buruk'un bu konular üzerinde durduğu ifade ediliyor.
Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası eleştirilere "Ben de kendimi sorgulayacağım" şeklinde yanıt vermişti.
Buruk böylece sözünü tutmuş oldu.
Buruk, Alanyaspor maçıyla yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.