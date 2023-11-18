Adaletsizliğin tarifesi: 45 gün

Galatasaray, PFDK'nın Ali Koç'a verdiği 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının yeterli olmadığını belirten bir açıklama yaptı. "Adaletsizliğin tarifesi!" başlığı altında yapılan açıklamada "Dün (önceki gün) açıklanan PFDK kararlarıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonu tarifesini kamuoyuna duyurmuştur" denildi. Oldukça sert açıklamada şu ifadelere başlıklarla yer verildi:

TEHDİT VE HAKARET

TFF'de birilerini "tokatlamayı" bir hak arayışı olarak görüp, buna kimse şaşırmasın demenin tarifesi 45 gün...

Hakemleri hedef göstermenin, taraftarlarını bu kişilere fiziki müdahale etmeye çağırmanın tarifesi 45 gün...

TFF bünyesindeki bir kurul başkanı için "Karakteri zayıf, omurgasız, mevki, makam seviyor." demek 45 gün....

UTANIYORUZ!

İftira atarak, taraftarlarını manipüle etmenin ve milyonlarca kişiyi ayaklanmaya davet etmenin tarifesi 45 gün...

Üstelik tüm bunların hepsini aynı anda yapmanın tarifesi sadece 45 gün. Türk futbolu adına utanıyoruz. Bundan sonra haksız tarifeleri değil; hakka ve hukuka uygun, çekinmeden, korkmadan alınacak kararları Türk sporunda görmemiz temennisiyle..."