Haberler Galatasaray Adaletsizliğin tarifesi: 45 gün

Adaletsizliğin tarifesi: 45 gün

G.Saray Kulübü, PFDK’nın Ali Koç’a verdiği 45 günlük cezaya, sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adaletsizliğin tarifesi: 45 gün

Galatasaray, PFDK'nın Ali Koç'a verdiği 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının yeterli olmadığını belirten bir açıklama yaptı. "Adaletsizliğin tarifesi!" başlığı altında yapılan açıklamada "Dün (önceki gün) açıklanan PFDK kararlarıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonu tarifesini kamuoyuna duyurmuştur" denildi. Oldukça sert açıklamada şu ifadelere başlıklarla yer verildi:

TEHDİT VE HAKARET

TFF'de birilerini "tokatlamayı" bir hak arayışı olarak görüp, buna kimse şaşırmasın demenin tarifesi 45 gün...

Hakemleri hedef göstermenin, taraftarlarını bu kişilere fiziki müdahale etmeye çağırmanın tarifesi 45 gün...

TFF bünyesindeki bir kurul başkanı için "Karakteri zayıf, omurgasız, mevki, makam seviyor." demek 45 gün....

UTANIYORUZ!

İftira atarak, taraftarlarını manipüle etmenin ve milyonlarca kişiyi ayaklanmaya davet etmenin tarifesi 45 gün...

Üstelik tüm bunların hepsini aynı anda yapmanın tarifesi sadece 45 gün. Türk futbolu adına utanıyoruz. Bundan sonra haksız tarifeleri değil; hakka ve hukuka uygun, çekinmeden, korkmadan alınacak kararları Türk sporunda görmemiz temennisiyle..."

DİĞER
"Aman Ramazan görmesin" Gönül Dağı'nın Asuman'ı süper minisi ile yürek hoplattı! Hazal Çağlar endamıyla göz kamaştırdı!
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 43. gün! Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanlar 8 gündür aç ve susuz
F.Bahçe'den sürpriz hamle! Eski G.Saraylı...
Montella'dan sürpriz tercih! İşte Almanya maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı
G.Saray'da Zaha endişesi!
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 18 Kasım barajlarda son durum ne?
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Kasım bugün kimin maçı var? 07:46
Adaletsizliğin tarifesi: 45 gün Adaletsizliğin tarifesi: 45 gün 01:28
Ümitler berabere Ümitler berabere 01:26
İngiltere evinde Malta'yı rahat geçti! İngiltere evinde Malta'yı rahat geçti! 00:55
7 gollü müthiş maçta kazanan İtalya! 7 gollü müthiş maçta kazanan İtalya! 00:54
7 gollü müthiş maçta kazanan İtalya! 7 gollü müthiş maçta kazanan İtalya! 00:48
Daha Eski
İngiltere evinde Malta'yı rahat geçti! İngiltere evinde Malta'yı rahat geçti! 00:41
ManU'da bir sakatlık daha! Andre Onana... ManU'da bir sakatlık daha! Andre Onana... 00:37
ManU'da bir sakatlık daha! Andre Onana... ManU'da bir sakatlık daha! Andre Onana... 00:36
Galatasaray'dan TFF'ye Ali Koç tepkisi! Galatasaray'dan TFF'ye Ali Koç tepkisi! 23:54
Nelsson'dan flaş transfer hamlesi! İşte yeni adresi Nelsson'dan flaş transfer hamlesi! İşte yeni adresi 23:54
Adalı'dan Çalımbay sözleri! "Göreve getirilmesi..." Adalı'dan Çalımbay sözleri! "Göreve getirilmesi..." 23:54