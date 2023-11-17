İlkay: Galatasaray Bayern’den daha iyi

Barcelona'nın Türk yıldızı İlkay Gündoğan G.Saray için övgü dolu ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcu, "Milli takımdaki Bayern Münihli arkadaşlar bile Galatasaray'ın kadrosunu çok beğeniyorlar, çok iyi futbol oynadıklarını söylüyorlar" dedi ve devam etti: "G.Saray'ı ilk maçta çok iyi buldum. Bayern Münih'ten daha iyi, daha çok pozisyon bulan, topla daha çok oynayan bir G.Saray gördüm. İnşallah grubu ikinci olarak tamamlarlar..." İlkay, G.Saray'da beğendiği oyuncular hakkında ise "Kerem çok iyi. Icardi tabii ki Avrupa'da kendisini ispatlamış bir oyuncu. Wilfried Zaha, Premier Lig'den çok iyi tanıdığım bir futbolcu. Torreira orta sahada çok fazla çalışan kalitesi çok yüksek biri. Muslera da çok tecrübeli bir kaleci. Takım için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ziyech, Oliviera, Boey de var" ifadelerini kullandı.

'Haberler tamamen asılsız'

Öte yandan yeniden konuşulmaya başlanan İlkay Gündoğan iddiaları için menajerliğini yapan amcası İlhan Gündoğan konuştu. Gündoğan, "İlkay'la ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor. Bayern maçından önce hiçbir G.Saraylı yönetici ile görüşmedim. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim" dedi.