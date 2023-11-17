Haberler Galatasaray İlkay: Galatasaray Bayern’den daha iyi

İlkay: Galatasaray Bayern’den daha iyi

Barçalı yıldız futbolcu, sarı kırmızılı takıma methiyeler dizdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlkay: Galatasaray Bayern’den daha iyi

Barcelona'nın Türk yıldızı İlkay Gündoğan G.Saray için övgü dolu ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcu, "Milli takımdaki Bayern Münihli arkadaşlar bile Galatasaray'ın kadrosunu çok beğeniyorlar, çok iyi futbol oynadıklarını söylüyorlar" dedi ve devam etti: "G.Saray'ı ilk maçta çok iyi buldum. Bayern Münih'ten daha iyi, daha çok pozisyon bulan, topla daha çok oynayan bir G.Saray gördüm. İnşallah grubu ikinci olarak tamamlarlar..." İlkay, G.Saray'da beğendiği oyuncular hakkında ise "Kerem çok iyi. Icardi tabii ki Avrupa'da kendisini ispatlamış bir oyuncu. Wilfried Zaha, Premier Lig'den çok iyi tanıdığım bir futbolcu. Torreira orta sahada çok fazla çalışan kalitesi çok yüksek biri. Muslera da çok tecrübeli bir kaleci. Takım için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ziyech, Oliviera, Boey de var" ifadelerini kullandı.

'Haberler tamamen asılsız'

Öte yandan yeniden konuşulmaya başlanan İlkay Gündoğan iddiaları için menajerliğini yapan amcası İlhan Gündoğan konuştu. Gündoğan, "İlkay'la ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor. Bayern maçından önce hiçbir G.Saraylı yönetici ile görüşmedim. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim" dedi.

DİĞER
THY EuroLeague Olimpia Milano Anadolu Efes maçı canlı izle burada! Olimpia Milano Anadolu Efes maçı canlı yayın izle
Başkan Erdoğan Almanya'ya gidiyor! Gündem Gazze'deki soykırım
Cimbom'dan Nelsson planı!
Batshuayi'ye çifte kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sürpriz iddia! Devre arasında ayrılıyor mu?
Aslan'dan ses getirecek harekat! 'Sağlı sollu' 4 yıldız
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🤲 | 2023 Yeni, anlamlı, güzel, değişik Cuma mesajları 🌹
17 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Süper Loto çekildi! (16 Kasım)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıza Çalımbay'ın yeni hedefi belli oldu! Rıza Çalımbay'ın yeni hedefi belli oldu! 01:34
F.Bahçe Beko Maccabi'ye takıldı! F.Bahçe Beko Maccabi'ye takıldı! 01:28
Ghezzal kredisini tüketti! Ghezzal kredisini tüketti! 01:18
A. Efes İtalya'da kayıp! A. Efes İtalya'da kayıp! 01:08
F.Bahçe'ye Werner müjdesi! F.Bahçe'ye Werner müjdesi! 01:08
Sivasspor'dan Uğur Çiftçi açıklaması! "G.Saray..." Sivasspor'dan Uğur Çiftçi açıklaması! "G.Saray..." 01:08
Daha Eski
F.Bahçe'den Ihenacho hamlesi! F.Bahçe'den Ihenacho hamlesi! 01:08
A Milli Takım'da iki yıldız kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da iki yıldız kadrodan çıkarıldı! 01:08
PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası! PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası! 01:08
Bir döneme damga vuran o teknik adamlar şuan boşta! Bir döneme damga vuran o teknik adamlar şuan boşta! 01:08
Paylaşımlarını neden sildi? Kendisi açıkladı Paylaşımlarını neden sildi? Kendisi açıkladı 01:08
Beşiktaş'ta sakatların durumu belli oldu! Beşiktaş'ta sakatların durumu belli oldu! 01:07