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Galatasaray'dan TFF'ye Ali Koç tepkisi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü resmi hesabından, TFF kararlarına tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aldığı 45 günlük cezayı yeterli görmeyen sarı-kırmızılılar, 'Adaletsizliğin tarifesi' başlıklı bir metin yayımladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 21:11 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 21:22
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Galatasaray'dan TFF'ye Ali Koç tepkisi!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 45 günlük hak mahrumiyeti cezası almasının ardından TFF'ye tepki gösterdi. Cezayı yeterli görmeyen sarı-kırmızılılar resmi hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

İşte o sözler...

"Adaletsizliğin tarifesi!

Dün açıklanan PFDK kararlarıyla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu tarifesini kamuoyuna duyurmuştur:

- Türkiye Futbol Federasyonu'na gidip, birilerini "tokatlamayı" bir hak arayışı olarak görüp, buna kimse şaşırmasın demenin tarifesi 45 gün...

- Süper Lig'de görev alan hakemleri isim vererek hedef göstermenin, taraftarlarını bu kişilerin özel hayatlarını kaydetmeye ve onlara fiziki müdahale etmeye çağırmanın tarifesi 45 gün...

- Federasyon bünyesinde görev yapan bir kurul başkanı için "Karakteri zayıf, omurgasız, mevki, makam seviyor." demenin tarifesi 45 gün....

- İnsanlara iftira atarak, taraftarlarını manipüle etmenin ve milyonlarca kişiyi ayaklanmaya davet etmenin tarifesi 45 gün...

- Üstelik tüm bunların hepsini aynı anda yapmanın tarifesi sadece 45 gün hak mahrumiyetidir.

Türk futbolunda bu kaos ortamını yarattığınız için; kurul başkanlarınıza, üyelerinize ve hakemlerinize sürekli hakaret edilirken, onlara sahip çıkmadığınız için; irade koyarak adaleti sağlama gayreti bir yana dursun, haklı olan yerine daha çok sesi çıkanın yanında olduğunuz için; Türk spor tarihinde daha önce görülmemiş, kanunlarda bile suç kabul edilen, şiddet ve isyana teşvik dolu bir konuşmaya anlayamadığımız bir korku ve kaygıyla ses çıkarmadığınız için; Türk futbolu adına utanıyoruz. Ama üzülerek görüyoruz ki siz adaletten yoksun cezaları vermekten imtina etmiyorsunuz.

Bundan sonra haksız tarifeleri değil; hakka ve hukuka uygun, çekinmeden,

korkmadan alınacak kararları Türk sporunda görmemiz temennisiyle..."

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